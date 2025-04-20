Родные и защита Байло заявили о затягивании проверки причин его смерти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя месяц со дня смерти в СИЗО Новороссийска 67-летнего Свидетеля Иеговы* Валерия Байло его тело находится в морге, судмедэкспертиза не завершена, а адвокаты и родственники не получили ни одного официального ответа. Проблемы в расследовании смертей в заключении стали системными, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло. Представитель Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что покойный Байло жаловался на острую зубную боль. ОНК выполнила свои обязанности формально и никакой помощи его подзащитному оказано не было, уверен адвокат.

Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. После его смерти сотрудники СИЗО в Новороссийске пытались выдать родным тело Свидетеля Иеговы* Валерия Байло без проведения судебно-медицинской экспертизы, но родные и защита потребовали назвать причины смерти.

"С момента подачи заявления в Следственный комитет по факту смерти моего подзащитного прошёл месяц. По УПК РФ, в соответствии со статьёй 144, на проверку сообщения о преступлении даётся трое суток, максимум — 10 дней. Если проводится экспертиза, срок может быть продлён до 30 суток. Но за эти 30 суток следователь обязан дать хотя бы промежуточный ответ — это требование статьи 145 УПК. Ни одного ответа я не получил", — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат умершего Сергей Яновский.

По его словам, следователь, которому было поручено рассмотрение заявления, остаётся недоступным. "Мне не удаётся выйти с ним на связь. От представителя дочери Валерия Байло мне стало известно, что якобы проверка началась и назначена экспертиза. Но мне, как адвокату и заявителю о преступлении в СИЗО в отношении моего подзащитного, не направлено ни одной официальной бумаги, ни уведомления о продлении срока. Всё, что я знаю, — тело Байло до сих пор в морге", — говорит адвокат.

Прошёл месяц — никаких ответов, никаких документов. И самое страшное — тело моего отца до сих пор в морге, его не похоронили

Сын умершего, Юрий Байло, подтвердил, что за месяц он не получил от Следственного комитета даже промежуточного ответа. "Я подал заявление о преступлении сразу после смерти отца. Прошёл месяц — никаких ответов, никаких документов. И самое страшное — тело моего отца до сих пор в морге, его не похоронили", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Яновский подчёркнул, что по медицинским и юридическим нормам тело умершего может находиться в морге максимум 14 дней. "В случае с Байло — уже месяц. Вероятно, тело опущено в формалин или другой раствор, чтобы не начался процесс разложения. Но даже это — не решение. Это затягивание, и оно свидетельствует о бездействии следствия, хотя бы потому что мне как заявителю не дан даже промежуточный ответ, чем занято следствие, чтобы были причины нахождения тела в морге в течении месяца".

"Отсутствие квалифицированной медпомощи — это не исключение, а правило"

Глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина** отметила, что ситуация с Байло — не единичный случай. "У нас нет открытой статистики по смертям в заключении. Но мы знаем, что главная причина — неоказание медпомощи. Так было и в деле Сергея Магнитского. Тогда говорили о сердечной недостаточности, но все понимали: человека фактически добили условия содержания". По её словам, проблемы с медицинской помощью в тюрьмах носят системный характер. Заключённые болеют, умирают, а государство закрывает на это глаза.

Кубанская активистка Марина Мелихова вспоминает, что когда она находилась в заключении, несколько человека пытались покончить с собой. Троих из них спасли, одного не успели. "Причины никто не озвучивал <...> Бывает, что помогают выжить даже самоубийцам, потому что смерть — это скандал, проверка, ненужная шумиха для администрации. Но если человек политический, как Магнитский, Навальный, то тут всё иначе", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мелихова считает, что смерть Байло требует тщательного расследования. "Если экспертиза не проводится, если тело не выдают, если родственники и адвокат не получают ответов — всё это вызывает подозрение. Где гарантии, что смерть наступила по естественным причинам?" — спросила она.

Правозащитница вспомнила смерть в заключении сочинского пенсионера Вартана Кочьяна, который 9 июня 2021 года в Адлере застрелил судебных приставов.

"Мне известно, что Вартан Кочьян пользовался большим уважением в тюрьме, но причина его смерти достоверно неизвестна. То говорили что он болел, то что он покончил жизнь самоубийством. Если первое, то почему не была оказана медпомощь? А если второе, то это мало похоже на правду. Ему многие писали письма, поддерживали его морально. Значит, остается что? Можно предположить, что самосуд? Такое тоже исключать нельзя. Но проводилась ли проверка причин его смерти? Почему она не стала достоянием гласности, понятно, но журналистам следовало бы не забывать об этой смерти и постараться ее расследовать", - говорит Марина Мелихова.

9 июня 2021 года в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщили следователи, по данным которых, Кочьян полностью признал вину. В декабре 2021 года дело было передано в суд, который приступил к его рассмотрению 12 января. 15 марта суд перенес рассмотрение дела в связи с болезнью Кочьяна. 18 марта 2022 года Кочьян скончался в СИЗО.

"Заключённые, особенно пожилые и больные с хроническими заболеваниями, часто погибают не от болезней, а от того, что им не оказывают помощь. Тюрьма — это не больница. Там нет условий. Но чтобы доказать причинно-следственную связь — нужно расследование. А когда его просто не ведут — мы имеем дело с соучастием в преступлении", — указала адвокат Елена Матросова.

Все опрошенные заявили, что Общественные наблюдательные комиссии в России не выполняют свои функции. "В ОНК входят бывшие сотрудники ФСИН и полиции. Они не будут расследовать смерть Байло. Для них это — свои люди в системе", — считает Мелихова.

В 2023 году не менее 50 человек умерли в местах изоляции — в СИЗО, ИВС, отделах полиции, сообщала в январе 2024 года "Верстка"*, проанализировав данные из СМИ.

Марина Мелихова отметила, что если дела типа смертей в заключении расследуются годами, то дела как признание несовершеннолетних или пенсионеров экстремистами, организаторами вооруженных формирований или противниками власти, расследуются и возбуждаются почти в день день. Поэтому закон не для всех, в том числе это касается сроков расследования преступлений.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.