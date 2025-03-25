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17:41, 25 марта 2025

Родные потребовали назвать причины смерти Валерия Байло

Валерий Байло. Фото: https://memopzk.org/figurant/bajlo-valerij-semenovich/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники СИЗО в Новороссийске пытались выдать родным тело Свидетеля Иеговы* Валерия Байло без проведения судебно-медицинской экспертизы, но родные и защита потребовали назвать причины смерти. 

Как писал "Кавказский узел", в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Свидетель Иеговы* Валерий Байло. Родные утверждают, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло.

Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. В сентябре 2024 года близкие Байло заявили, что переживают за его здоровье.

25 марта родственникам умершего в СИЗО-3 Новороссийска 67-летнего Свидетеля Иеговы* Валерия Байло администрация СИЗО пыталась выдать его тело без проведения судебно-медицинской экспертизы и выдачи заключения о причинах смерти. Сын умершего Юрий Байло подтвердил корреспонденту, что, по состоянию на 25 марта, тело отца находится в морге и причины смерти не названы. Он и "сестра тело отца не забирали и его не хоронили".

Адвокат Сергей Яновский разъяснил родственникам и представителям СИЗО, что выдавать тело человека без установления причин смерти незаконно. "Поэтому тело еще на 14 суток оставили в морге до выяснения обстоятельств и причин смерти",  - рассказал адвокат.

Адвокат также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обращался в интересах Валерия Байло в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по Краснодарскому краю с просьбой помочь в осуществлении прав Валерия Байло на получение обязательной медицинской помощи. По его словам, комиссия посещала его подзащитного при жизни и беседовала с ним, было выражено "сочувствие" по ситуации, в которой находился Валерий Байло, но более ничего не произошло.

 25 марта корреспондент связалась с председателем ОНК  по Краснодарскому краю Анзауром Ахеджаком и попросила его рассказать, на что именно жаловался при жизни Валерий Байло и какое участие принимала в его ситуации комиссия. Ахеджак пообещал выяснить и сообщить.

 Секретарь комиссии Роман Шадрин также пообещал выяснить, кто именно из членов ОНК посещал Байло в СИЗО-3 Новороссийска. "Полагаю, что это члены ОНК, которые проживают в Новороссийске. У нас таких там двое", - сообщил он. 

 Адвокат объяснил, что в России выдачей тел умерших в следственных изоляторах (СИЗО) занимается бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).  На этот счет существует процедура выдачи тела родственникам. Сначала администрация СИЗО уведомляет ближайших родственников о смерти заключенного, что было сделано. Затем проводится СМЭ (судебно-медицинская экспертиза). Тело направляется в морг, где проводится судебно-медицинское исследование или вскрытие. Затем оформляются документы – для получения тела с указанием причин смерти и результатами СМЭ.

 Выдача тела умершего в СИЗО без судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) незаконна, пояснил адвокат. Проведение СМЭ - это обязательное условие и процедура для установления причины смерти. Так как человек умер в местах лишения свободы, необходимо исключить насильственный характер смерти. Зафиксировать телесные повреждения – если были признаки насилия, либо иные причины неестественной смерти, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела, – пояснил адвокат и сослался на статью 196 УПК РФ, где говорится, что в случае неестественной или подозрительной смерти назначается судебно-медицинская экспертиза. 

 "Если тело пытаются выдать без СМЭ, то это  может указывать на попытку скрыть следы возможных преступлений", - заключил адвокат. Он указал, что заявления о преступлениях должны рассматриваться в течение трех суток, но пока никаких сообщений о том, что его заявление рассматривается управлением Следкома России по Новороссийску, куда он его направил 21 марта, не поступало.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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