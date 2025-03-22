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05:14, 22 марта 2025

Свидетель Иеговы* Байло умер в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В СИЗО Новороссийска умер 67-летний Свидетель Иеговы* Валерий Байло. Родные утверждают, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло.

Как писал "Кавказский узел", весной силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу. Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. В сентябре 2024 года близкие Байло заявили, что переживают за его здоровье.

21 марта адвокат Сергей Яновский подал в следственный отдел по городу Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю заявление о «совершенном преступлении» по факту смерти заключенного Валерия Байло. В заявлении адвокат потребовал «провести проверку по факту смерти человека в СИЗО, установить и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, <...> не оказавших его подзащитному обязательную медицинскую помощь».

О том, что Cвидетель Иеговы* Валерий Байло в возрасте 67 скончался вчера в СИЗО в Новороссийске, корреспонденту "Кавказского узла" рассказали его адвокат Сергей Яновский и один из его сыновей Юрий Байло. Причина смерти еще не установлена. У покойного остались двое сыновей, дочь и внуки. Взрослые члены семьи не намерены оставлять смерть отца безнаказанной и готовятся подать заявление в Следственный комитет, так как их отец жаловался с момента заключения под стражу на состояние здоровья, но медпомощь ему не оказывалась.

«Мы пока не осознали до конца случившееся, потому что, наверное, я и сестра не видели, как отец умер. Я помню, когда у меня фактически на руках в 2001 году умерла моя мама, меня охватил шок и истерика. Я стал сиротой в 17 лет. Сестре тогда было всего семь лет и все заботы о ней взял на себя отец. Я - Свидетель Иеговы*. Мама и отец также были Свидетелями Иеговы* до смерти. Мы переписывались с отцом. Он писал из СИЗО и старался не расстраивать нас. Писал на нейтральные темы. Но о его серьезных проблемах со здоровьем я знал от его адвокатов. Знал, что ему не оказывается никакая медпомощь», - рассказал Юрий Байло.

По его словам, отец в советское время работал в системе МВД, был сотрудником колоний строгого режима. Последнее место работы было в колонии в Якутии. «Но всегда мой отец говорил, что к людям надо относиться гуманно, даже если они совершили преступление, потому что жестокостью человека исправить нельзя. Он пользовался уважением и среди коллег, и среди заключенных», - рассказал Байло-младший.

Он также рассказал, что их брат Андрей в настоящее время находится в одной из ростовских тюрем, он обвинен в поджоге какого-то госучреждения. "Об этом я и сестра также узнали от адвоката по назначению. Мой брат очень талантливый и интеллектуальный человек. Он химик по образованию, я не знаю. его обвинение обоснованное или нет, потому что о нем мне вообще ничего не известно. Все, как и с отцом, происходило при закрытых дверях. Нам хотят просто выдать труп отца и, возможно, даже без медзаключения и установления причин смерти, торопятся, чтобы мы его похоронили. Потом, конечно, доказать что-либо будет уже сложно", - сказал Юрий Байло, который опасается, что причины смерти отца будут скрываться.

Он также отметил, что узнал о смерти отца от сестры, которой позвонили из СИЗО, так как ее телефон был указан в карточке отца.

Адвокат Сергей Яновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в случае, если человек умирает в заключении, звонят его ближайшему родственнику. Позвонили дочери, которая жила рядом с отцом на момент его ареста, ее контакт указан в документах Байло.

Яновский отметил, что медпомощь Байло вообще не оказывалось несмотря на регулярные обращения в санчасть. "Я видел своего подзащитного последний раз 5 февраля, за полтора месяца до смерти. Он был истощен и говорил, что не может есть из-за сильных острых болей, но в медпомощи санчасти ему отказывали. Похоже, что он умер от истощения и голода, так как сильно мучился с желудком, но не был обследован. И эта проблема была у него, как мне известно, еще с лета прошлого года. Мной была написана масса заявлений, но никто на них не реагировал. Сегодня (21 марта) пришлось писать заявление уже о смерти человека с требованием разобраться, что же убило человека, который даже года не находился в СИЗО", - рассказал адвокат.

Он предоставил копию своего заявления, в котором указал, что "согласно имеющимся медицинским документам у Байло В.С. имелись заболевания - поверхностный гастрит и гонартроз 2-3 стадии". "15 мая 2024 года во время посещения мною Байло В.С. в СИЗО он сообщил, что состояние его здоровья в период содержания под стражей значительно ухудшилось. У него возобновились боли в области живота. На его заявления никто не реагировал. Его осмотр не проводился, лечение не оказывалось», - говорится в заявлении.

Адвокат подчеркивает, что последняя его жалоба была написана 7 марта 2025 года в Генеральную прокуратуру России по факту неоказания медицинской помощи Байло и нецелевом расходовании денежных средств при попытках ее оказать. Ответа по настоящее время не поступило. 

В заявлении от 21 марта он указал, что полагает, что смерть Байло наступила в результате преступной халатности и бездействия администрации СИЗО. Он попросил опросить лиц, которые содержались в одной камере с Байло, в неотложном порядке назначить и провести судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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