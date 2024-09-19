Валерий Байло. Фото: https://memopzk.org/figurant/bajlo-valerij-semenovich/

19 сентября 2024, 02:37

Близкие Валерия Байло встревожены состоянием его здоровья

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Защите осужденного Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло за несколько месяцев не удалось добиться для него лечения в СИЗО. После суда по апелляции 1 октября Байло ожидает отправки в колонию, где организовать лечение будет еще сложнее, заявил адвокат.  

Как писал "Кавказский узел", весной силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал его политическим заключенным. Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. Защита в мае заявила, что Байло нуждается в срочном стоматологическом лечении из-за острой боли, также он страдает из-за хронического заболевания и последствий травмы коленного сустава. К 12 сентября медпомощь заключенному так и не была оказана

Краснодарский краевой суд 18 сентября назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы Валерия Байло. Суд уведомил его, что апелляция будет рассмотрена 1 октября, сообщили "Кавказскому узлу" его близкие, пожелавшие остаться анонимными. 

Байло по-прежнему находится в СИЗО №3 Новороссийска, и сотрудники медчасти изолятора отказывают ему в экстренной медицинской помощи. 67-летний заключенный страдает от острой боли в единственном оставшемся жевательном зубе, обострения заболевания желудочно-кишечного тракта и сильных болей в колене из-за разрыва связок. По словам источника, близкие Байло неоднократно пытались обеспечить ему лечение за свой счет, но добиться этого так и не удалось. 

По словам одного из знакомых, у Валерия Байло есть два сына и дочь. В 2002 году он стал вдовцом - его супруга Екатерина, с которой мужчина прожил 23 года, умерла от рака. После этого Валерий заинтересовался Библией и стал изучать её со Свидетелями Иеговы*. Уголовное дело против него возбудили 28 марта 2024 года, 2 апреля Байло допросили и взяли под стражу. "26 июня дело передали в суд, а 3 июля всего за три заседания суд признал Валерия Байло виновным", - рассказал соратник Валерия. Поскольку осужденный в прошлом служил в МВД, его поместили в специальное отделение СИЗО вместе с другими работниками МВД. 

Верующие поддерживают Байло, отправляют ему посылки и пишут письма, которые по неизвестным причинам не доходят до заключенного. "Мы даже договорились с платной клиникой и заключили с ней договор, чтобы зубной врач выехал в СИЗО №3 Новороссийска и полечил зуб Валерию, но медчасть СИЗО сама не лечит и не допускает оплаченных специалистов. Он не может есть, потому что болит зуб. Те посылки, что мы ему передаем с питанием, он раздает сокамерникам. Нам известно, что он очень сильно похудел, у него ослабленный иммунитет в силу возраста, голодания и сильных болей. На его просьбы в оказании помощи с острой зубной болью ему предложили вырвать зуб, но это у него оставшийся единственный жевательный зуб, если он его потеряет, то вообще не сможет пережевывать пищу. Зуб можно вылечить и оставить, такую возможность мы организовали", - рассказал знакомый Валерия Байло. 

Соратники Байло обращались в Общественную наблюдательную комиссию с просьбой помочь ему с лечением, но представители ОНК заключили, что в СИЗО возможности лечения отсутствуют.

Защитник осужденного Свидетеля Иеговы* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил лишь отписки в ответ на жалобы и теперь направил жалобу на бездействие прокурора Новороссийска прокурору края.  

По словам адвоката, допуск к заключенному врача за счет его близких - нормальная практика для всех СИЗО, но медчасть изолятора в Новороссийске по неизвестной причине отказывает Байло в этом. Адвокат опасается, что после 1 октября приговор вступит в силу, и осужденного сразу отправят в колонию, а там организовать допуск врача уже не получится. 

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники признали политзаключенным Валерия Байло", "Пожилой верующий из станицы Холмской отправлен в СИЗО", "Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда". 

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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