Кубанский Свидетель Иеговы* пожаловался на неоказание медпомощи в СИЗО

12 сентября 2024, 16:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат осужденного Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло подал жалобы на неоказание медпомощи в прокуратуру, омбудсмену и общественную наблюдательную комиссию, но так и не смог добиться лечения подзащитного, который страдает от последствий травмы колена и острой зубной боли. Медчасть изолятора, где содержится осужденный, заявила, что Байло не нуждается в экстренной помощи.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно, что силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал его политическим заключенным. Абинский суд признал Байло виновным в участии в деятельности экстремистского объединения и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы.Защита в мае заявила, что Байло нуждается в срочном стоматологическом лечении из-за острой боли, также он страдает из-за хронического заболевания и последствий травмы коленного сустава.

Валерий Байло был свидетелем по уголовному делу Александра Ившина, который в 2021 году был приговорен к семи с половиной годам. Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил ранее "Кавказскому узлу", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Валерию Байло не оказывают в СИЗО медицинскую помощь, несмотря на ухудшение состояния здоровья.Ему необходима операция на коленном суставе, он уже полгода жалуется на сильную зубную боль и может есть только жидкую пищу, испытывает проблемы с желудком. Но постоянные обращения к администрации СИЗО с просьбами оказать медицинскую помощь, остаются без ответа, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В конце июля после многократных попыток он все-таки смог попасть на прием к стоматологу, который заключил, что мужчине необходимо лечение и протезирование зубов, но в СИЗО отсутствуют материалы для этого. Врач рекомендовал заключенному освободиться из-под стражи и заняться лечением на воле.

Адвокат считает, что это ставит под угрозу жизнь и здоровье верующего. Он подал жалобы в общественную наблюдательную комиссию, в прокуратуру по надзору за органами ФСИН и Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае. Две из этих жалоб перенаправили для рассмотрения в органы ФСИН, указано в сообщении.

Медсанчасть СИЗО в ответ на жалобы заявила, что Байло при осмотре по прибытии «наличие хронических заболеваний отрицал, медицинские документы, подтверждающие хронические заболевания в анамнезе, к медицинской карте пациента… не приобщал». Также утверждается, что верующий «в оказании экстренной, неотложной стоматологической, иной помощи не нуждается», рассказал адвокат.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России