12 сентября 2024, 16:21

Кубанский Свидетель Иеговы* пожаловался на неоказание медпомощи в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат осужденного Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло подал жалобы на неоказание медпомощи в прокуратуру, омбудсмену и общественную наблюдательную комиссию, но так и не смог добиться лечения подзащитного, который страдает от последствий травмы колена и острой зубной боли. Медчасть изолятора, где содержится осужденный, заявила, что Байло не нуждается в экстренной помощи.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно, что силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал его политическим заключенным. Абинский суд признал Байло виновным в участии в деятельности экстремистского объединения и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы.Защита в мае заявила, что Байло нуждается в срочном стоматологическом лечении из-за острой боли, также он страдает из-за хронического заболевания и последствий травмы коленного сустава. 

Валерий Байло был свидетелем по уголовному делу Александра Ившина, который в 2021 году был приговорен к семи с половиной годам. Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил ранее "Кавказскому узлу", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

 Валерию Байло не оказывают в СИЗО медицинскую помощь, несмотря на ухудшение состояния здоровья.Ему необходима операция на коленном суставе, он уже полгода жалуется на сильную зубную боль и может есть только жидкую пищу, испытывает проблемы с желудком. Но постоянные обращения к администрации СИЗО с просьбами оказать медицинскую помощь, остаются без ответа, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В конце июля после многократных попыток он все-таки смог попасть на прием к стоматологу, который заключил, что мужчине необходимо лечение и протезирование зубов, но в СИЗО отсутствуют материалы для этого. Врач рекомендовал заключенному освободиться из-под стражи и заняться лечением на воле. 

Адвокат считает, что это ставит под угрозу жизнь и здоровье верующего. Он подал жалобы в общественную наблюдательную комиссию, в прокуратуру по надзору за органами ФСИН и Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае. Две из этих жалоб перенаправили для рассмотрения в органы ФСИН, указано в сообщении.

Медсанчасть СИЗО  в ответ на жалобы заявила, что Байло при осмотре по прибытии «наличие хронических заболеваний отрицал, медицинские документы, подтверждающие хронические заболевания в анамнезе, к медицинской карте пациента… не приобщал». Также утверждается, что верующий «в оказании экстренной, неотложной стоматологической, иной помощи не нуждается», рассказал адвокат.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

"Кубанский Свидетель Иеговы* дважды за месяц помещен в штрафной изолятор", "Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда", "Дошло до суда дело Свидетеля Иеговы* из кубанской станицы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 сентября 2024, 17:07

  • Аналитики объяснили решение властей Грузии финансировать организации-иноагенты

    Правительство Грузии объявило о финансировании деятельности неправительственных организаций, зарегистрированных в реестре иноагентов, власти пообещали  финансирование, дважды превышающее иностранное. Деньги получат лояльные властям неправительственные организации для поддержки политики правящей партии, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

12 сентября 2024, 15:34

12 сентября 2024, 14:57

12 сентября 2024, 14:06

  • Суд назначил дату рассмотрения дела Керимли

    Насиминский районный суд Баку принял в производство жалобу о клевете в отношении председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Слушания по существу назначены на 19 сентября.

12 сентября 2024, 13:19

  • Власти Азербайджана отвергли критику ЕС за нарушения прав человека

    Представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять свои обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Вместе с тем, в документе выражена приверженность к продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым областям сотрудничества, включая права человека и верховенство закона. Официальный Баку назвал заявление предвзятым и расценил его как вмешательство в свои внутренние дела.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи