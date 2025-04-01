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16:38, 1 апреля 2025

Защита умершего в изоляторе Валерия Байло сочла отпиской ответ ОНК

Валерий Байло. Фото: https://memopzk.org/figurant/bajlo-valerij-semenovich/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Яновский, адвокат умершего в следственном изоляторе Свидетеля Иеговы* Валерия Байло, считает, что Общественная наблюдательная комиссия выполнила свои обязанности формально и никакой помощи его подзащитному оказано не было. Представитель ОНК рассказал, что покойный Байло жаловался на острую зубную боль.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло.

Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. После его смерти сотрудники СИЗО в Новороссийске пытались выдать родным тело Свидетеля Иеговы* Валерия Байло без проведения судебно-медицинской экспертизы, но родные и защита потребовали назвать причины смерти

1 апреля представитель Общественной наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю, секретарь комиссии Роман Шадрин рассказал, что в "ОНК подняли архивную документацию по умершему".

"Наши представители были у Байло по обращению его адвоката. Валерий Байло жаловался на острую зубную боль. (Представитель медчасти СИЗО) пояснил, что у них нет зубоврачебного кабинета, но есть договор с зубной поликлиникой на лечение больных с острой зубной болью, куда они вывозят заключенных. Мы понимали, что это боль очень сильная и поэтому просили срочно оказать медпомощь. Представитель медчасти нам пообещал решить вопрос. Больше к нам сам Байло или его представитель не обращались, поэтому мы подумали, что вопрос решен и помощь ему больше не нужна", - пояснил Роман Шадрин корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь, адвокат Сергей Яновский предоставил копию своего обращения, на основании которого было организовано посещение. 

"У (Байло) ухудшилось состояние здоровья. В частности, зубная боль, боль в области желудка. В 2018 году у него диагностирован гастрит, и ему необходимо соответствующее лечение. Байло В.С. неоднократно обращался в медчасть за оказанием ему медицинской помощи. По болям в желудке его никто из врачей так и не принял. После неоднократных заявлений удалось попасть на прием к стоматологу... Стоматолог мог только удалить зуб. Ввиду того, что этот зуб единственный, с помощью которого Байло В.С. может пережевывать пищу, он отказался его удалять", - говорится в обращении, направленном в ОНК в июле 2024 года.

"27 мая 2024 года мною в Абинском районном суде Краснодарского края в перерыве судебного заседания… Байло сообщил, что ему никто никакой медицинской помощи так и не оказывает… 22 или 23 мая 2024 гола его в коридор вызвала начальник медицинской части и попросила его подписать документ о том, что ему оказана медицинская помощь. Это нужно было для того, чтобы ответить на мой адвокатский запрос, что ему оказана медицинская помощь. Чтобы не портить отношения с медчастью, он подписал этот документ", - отмечено в документе.

"01.07.2024 года в ходе юридической консультации Байло В.С… выяснено, что ему никто никакой медицинской помощи так и не оказывает... Из-за единственного больного жевательного зуба, который сильно болит при приеме твердой пищи, он ест только жидкую еду – жидкую кашу и пьет чай... Он уже потерял в весе 5 килограммов. Также у него продолжает болеть желудок... Считает такие условия содержания невыносимыми и приравненными к пыткам", – сказано в обращении.

Отметим, что в соответствии с приказом министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 года № 285 "оказание медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или осужденным, осуществляется структурными подразделениями (филиалами) медицинских организаций, подведомственных ФСИН России, и СИЗО УИС, подчиненных непосредственно ФСИН России (далее - медицинские организации УИС), а при невозможности оказания медицинской помощи в медицинских организациях УИС - в иных медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения".

"При ухудшении состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого сотрудники мест содержания под стражей безотлагательно принимают меры для организации оказания подозреваемому или обвиняемому медицинской помощи", - гласит статья 24 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 № 103-ФЗ.

"Экспертиза на сегодняшний день не проведена"

Адвокат Сергей Яновский отметил, что получил ответ о принятии к рассмотрению его заявления о преступлении, о чем стало известно из сегодняшнего звонка в СК по Новороссийску. "Мне там сказали, что проверку начали и назвали следователя, который рассматривает мое заявление. С ним у меня связи нет, отметил защитник.

По его словам, тело Валерия Байло продолжает находиться в морге. "Экспертиза на сегодняшний день не проведена. Что будет дальше, зависит только от действий СКР Новороссийска", - пояснил адвокат Сергей Яновский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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