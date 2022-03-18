Вартан Кочьян умер в изоляторе

18 марта 2022, 12:27

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Обвиняемый в убийстве судебных приставов в Сочи Вартан Кочьян скончался в СИЗО, сообщил сегодня его адвокат Александр Бурнаев.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 2021 года в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщили следователи, по данным которых, Кочьян полностью признал вину. В декабре 2021 года дело было передано в суд, который приступил к его рассмотрению 12 января. 15 марта суд перенес рассмотрение дела в связи с болезнью Кочьяна.

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших, и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Вартан Кочьян накануне скончался в СИЗО, причины смерти пока не установлены, сообщил адвокат Александр Бурнаев. "Я точно знаю, что у мужчины было серьезное заболевание сердца. Готовились документы для проведения операции на сердце. Последние десять дней он себя очень плохо чувствовал", - цитирует адвоката "Интерфакс".

По словам Бурнаева, родные Кочьяна "будут настаивать на проверке обстоятельств смерти и будут писать заявление в СК России". "Близкие Кочьяна считают, что мужчине не была оказана необходимая медицинская помощь", - отметил адвокат.

Следователи уже начали проверку обстоятельств гибели Кочьяна. Назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение, пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю РИА "Новости".

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