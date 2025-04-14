Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей обнаружили выбросы мазута на девяти участках берега в Анапе. Некоторые пользователи Telegram признались, что отказались от летнего отдыха на курорте.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля власти Кубани сообщили о новых выбросах мазута лишь на двух участках берега в Анапе, тогда как блогеры и волонтеры зафиксировали большое количество нефтепродуктов на берегу.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

Сегодня новые выбросы мазута найдены на нескольких участках берега в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом", - говорится в публикации.

Выбросы нефтепродукта произошли на Центральном пляже Анапы, на пяти участках берега между селом Витязево и станицей Благовещенской, около санатория «Эллада» в селе Витязево, на пляже около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево и на пляже около устья реки Можепсин, отмечается в сообщении.

Воняет здесь просто нереально

Юрий Озаровский сегодня опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на берегу около ведомственного санатория "Анапа". На кадрах видны значительные выбросы нефтепродукта и загрязненных мазутом водорослей. "Бедные наши пляжи. Это всё мазут. Воняет здесь просто нереально", - говорит за кадром блогер.

По состоянию на 14.45 мск, под видео размещено 50 комментариев. Авторы некоторых из них сочли неуместным летний отдых на море в Анапе на фоне экокатастрофы. "Будет ли сезон? Конечно, будет, но без моря", - написал, в частности, Алексей. "Мы сняли бронь", - призналась Ирина Ирина.

Я писала в отель, они мне ответили: Анапа готовится к сезону

"Я отменила бронь", - написала Yuliya. "Я писала в отель, они мне ответили: Анапа готовится к сезону, все стабильно", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

3 апреля краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. При этом Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

Ранее туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.