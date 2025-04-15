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21:35, 15 апреля 2025

Правозащитники предупредили о последствиях демонстрации тела участника нападения на силовиков в Чечне

Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Средневековой дикостью, не имеющей ничего общего с чеченскими обычаями, назвали сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал"* митинг с демонстрацией трупа подростка, убившего силовика в Ачхой-Мартане. Практика коллективной ответственности родственников участника нападения может привести к мобилизации подполья в Чечне и распространению самосуда в регионах России, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента. Его труп 9 апреля был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Мотивом нападения стал личный конфликт юноши с одним из силовиков на посту, хотя Рамзан Кадыров назвал организатором атаки некоего "гражданина Украины". 11 апреля стало известно, что отец подростка был вывезен из Москвы в Чечню и избит. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев.

"Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Митинг над телом убитого — продолжение политики коллективной ответственности, которую проводила российская власть, считает член совета центра Александр Черкасов. "Практика коллективной ответственности лишь усиливает протестный потенциал — среди тех, кто готов идти на подобные нападения из несогласия с режимом даже ценой собственной жизни. Несмотря на жесточайшие меры по подавлению инакомыслия в Чечне, несмотря на то, что вооруженное подполье там вроде бы уничтожено много раз, сама по себе репрессивная политика — жесткая, включающая, как мы видим, и репрессии против родственников — она порождает мобилизационную базу для таких нападений. Тактика грубой силы в конечном счете контрпродуктивна", — цитируются слова Черкасова в опубликованном сегодня релизе ЦЗПЧ "Мемориал"*.

"Всякий раз варварские, средневековые методы, к которым прибегает руководство республики, повергают в шок и вызывают ужас. Первыми под удар попадают родственники — их похищают, пытают, некоторые исчезают бесследно. В данном случае чеченские власти решили пойти дальше в усовершенствовании террора против родственников — их лишают имущества. Из нового — обвинение в соучастии в преступлении людей, которые, по мнению чеченских властей, находясь за пределами России, дискредитируют чеченскую власть. В стране ежедневно происходят сотни тысяч преступлений, но в Чечне любое преступление в отношение сотрудников силовых структур или органов власти сразу трактуется как преступление против местного руководства и из правового режима переводится в режим кровной мести. Эта средневековая дикость, не имеющая ничего общего с чеченскими обычаями, получила осуждение и тихое возмущение местных жителей, однако оценка представителей российской власти была неоднозначной", — цитируется в релизе пожелавший остаться анонимным правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями.

Действия властей Чечни после нападения на пост полиции в Ачхой-Мартане осудила депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина. Парламентарий назвала "недопустимыми и безнравственными" глумление над мертвым телом убитого подростка и над его родственниками. Журналистка Ксения Собчак и правозащитница Ева Меркачева усомнились в соответствии закону действий чеченских силовиков. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию: "Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем".

Характерным для средневековой практики устрашения властями населения назвал митинг с демонстрацией тела убитого участника нападения на силовиков юрист ЦЗПЧ "Мемориал"*, не пожелавший публиковать свое имя. "Это свидетельство отсталости государства и неработающего состояния формально изданных в нем современных законов. Статья 244 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за надругательство над телами умерших вне зависимости от того, законопослушными или преступниками они были при жизни. Крайне сомнительно, что происшествие с выкидыванием на площадь Ачхой-Мартана трупа убитого подростка будет надлежащим образом расследовано в Чечне", - отметил юрист. 

Незаконное лишение свободы родственников, применение насилия к ним, их выдворение с места жительства, изъятие их имущества —  уголовно наказуемые деяния, напомнил спикер. "Реакция федеральных властей... демонстрирует попустительство и неспособность контролировать ситуацию в республике, превращенной в "чеченский султанат"... Такое игнорирование произвола чеченских властей происходит не впервые, оно стало систематическим. Попустительство тому, что вместо адекватного расследования нападения на сотрудников ДПС в Чечне и его последствий, устроены таскание по площадям трупа предполагаемого нападавшего и преследование его родственников, а также родственников тех, кого объявили подозреваемыми в причастности к организации нападения, может иметь далеко идущие последствия по части криминализации регионов страны и распространения самосуда", — предупреждает юрист ЦЗПЧ "Мемориал"*.

Публичная демонстрация трупов, коллективное наказание — не самые эффективные методы борьбы с радикальными религиозными фанатиками, написала журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. "Бессмысленно спрашивать Кремль, что там думают по поводу мертвых тел, валяющихся в городах и селах Чеченской Республики, которую Рамзан Кадыров, подводя итоги своего 18-летнего правления, недавно назвал "жемчужиной Кавказа", — говорится в ее статье "Новое средневековье", опубликованной 11 апреля.

Отметим, что в Чечне были задержаны как минимум шесть родственников людей, которые сотрудничают с оппозиционным властям республики телеграм-каналом NIYSO. Это произошло на фоне угроз Кадырова в адрес причастных к нападению на силовиков в Ачхой-Мартане, каковыми глава региона назвал четверых сотрудников канала. 11 апреля силовики привезли похищенных родственников активистов в мечеть селения Гикало, где провели "публичный ритуал проклятия". После этого все их имущество конфисковали, а сами семьи были выселены из Чечни. 

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Автор: "Кавказский узел"

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