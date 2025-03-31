Власти пообещали выделить технику для очистки камней в Анапе

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Работы по очистке камней на анапском побережье проводятся полностью вручную и с помощью мойки высокого давления группой из 20 человек, но местные власти обещают добавить технику и задействовать еще людей.

Как писал "Кавказский узел", на прошлой неделе спасатели в Анапе приступили к очистке камней от мазута. Очистка камней проводится вручную в два этапа.

Действия властей Краснодарского края по очистке пляжей от мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

Сегодня оперативный штаб Краснодарского края отчитался о ходе очистки камней, опубликовав видео работ в районе Центрального пляжа и морского порта Анапы, где специалисты МЧС отмывают валуны с помощью мойки высокого давления с горячей водой и паром.

"На отмывке камней работает группировка в составе 20 человек. В дальнейшем добавят технику и задействованных людей для этой цели. Также планируют привлечь оборудование, способное разогревать воду до 100-120°C, что значительно ускорит процесс отмывки", - поясняется в телеграм-канале оперштаба.

Там также рассказали, что сначала специалисты собирают мазут с камней и между ними вручную и с помощью лопат, а потом проводят доочистку с помощью мойки высокого давления с горячей водой.

"Перед началом работ в акватории вдоль берега установили две линии боновых заграждений и распределили на поверхности воды биосорбент. Боны препятствуют распространению мазута, а биосорбент впитывает легкие фракции нефтепродукта и разлагается, не нанося ущерба окружающей среде", - отметили в оперштабе.

"Шестой день Морспасслужба экспериментирует с очисткой камней от мазута, - говорится 30 марта в сообщении от Igor Shkradyuk, опубликованно в телеграм-канале экоактивиста Евгения Витишко. - Пробовали разные способы: теплой водой, холодной водой под высоким давлением, горячей водой, постипаром под давлением 200 атмосфер. Последний способ оказался самым действенным. Парогенераторы спасателям предоставили на пробу. Они посмотрели в интернете: такая штука стоит 700 тысяч рублей. Но работает намного лучше, чем оттирать камни сеткой".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении бюджетников и казаков к уборке. 20 декабря Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

24 декабря глава СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, оказались упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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