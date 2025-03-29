Оперштаб объяснил технологию очистки камней в Анапе

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Спасатели в Анапе приступили к очистке камней от мазута, часть работ выполняется вручную.

Как писал "Кавказский узел", действия властей Краснодарского края по очистке пляжей от мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

О технологии очистки камней от мазута, которая применяется в районе Центрального пляжа и морского порта Анапы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Очистка камней проводится вручную в два этапа. На первом этапе группировка спасателей вручную и с помощью лопат собирают весь мазут, который можно собрать таким образом. Далее камни доочищают с помощью мойки высокого давления с горячей водой. Также используются сорбенты и боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение мазута в воде. Перед началом отмывки камней вдоль берега выставили боновые заграждения, а на поверхности воды распределили сорбент. Боны необходимы, чтобы избежать попадания нефтепродуктов в акваторию. Биосорбент впитывает мазут, а после разлагается без вреда для экологии. Работы по доочистке прибрежной полосы, где мазут ранее выбросило на камни, специалисты будут вести в ежедневном режиме, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

"Камни выглядят уже гораздо лучше, чего не скажешь о самих спасателях. Такая работа. Спасибо за очистку наших камней", - написал в своем блоге Юрий Озаровский, опубликовав видео, на котором комбинезоны спасателей перепачканы мазутом.

Специалисты, которые ведут очистку камней, выбирают наиболее эффективный метод работы, сообщил эколог Игорь Шкрадюк. "Пробовали разные способы: теплой водой, холодной водой под высоким давлением, горячей водой, паром под давлением 200 атмосфер. Последний способ оказался самым действенным. Парогенераторы спасателям предоставили на пробу. Они посмотрели в интернете: такая штука стоит 700 тысяч рублей. Но работает намного лучше, чем оттирать камни сеткой", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении бюджетников и казаков к уборке. 20 декабря Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

24 декабря глава СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, оказались упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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