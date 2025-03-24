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18:48, 24 марта 2025

Пользователи соцсетей потребовали правды о пожаре на нефтебазе в Кавказской

Пожар на нефтебазе в Кавказской. 19 марта 2025 г. Фото: vk.com/mingochs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться, как и при разливе мазута под Анапой, приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. К утру 21 марта общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Вечером того же дня пожарным удалось ликвидировать пожар в одном из резервуаров нефтебазы, продолжилось тушение огня в другом резервуаре. Сегодня власти отчитались, что пожар локализован на площади 1250 квадратных метров.

В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, врачи оценили их состояние как средней тяжести.

  Пользователей соцсетей удивило, что для тушения пожара на нефтебазе не задействуются дополнительные силы.

"Где Кондратьев?! Почему не тушат с применением авиации?!" - спросила shevcova_23rus в комментариях к записи о продолжающемся пожаре в Instagram*-паблике kuban23, на который подписана 321 тысяча пользователей.

"Почему не на федеральном уровне тушат. Где самолет?" - поинтересовался cxzse.

"Пару заходов ИЛ-76 с пеной. Шух - и все", - поддержал ing_travel_06.

"Где авиация? Почему не тушат с воздуха?" - задал вопрос в Instagram*-паблике Krasnodar_kray  ramazanakmalidinov.

Пользователи Telegram возмутились тем, что власти не видят проблемы в горении нефти. В частности, такое мнение высказали комментаторы в Telegram-канале "Город Кропоткин - Новости, ЧП, Объявления", у которого насчитывается 9 903 подписчика, запись о продолжающемся пожаре на нефтебазе набрала к 18.48 15 комментариев.

"Все прекрасно, все под контролем, но окна не открывайте и без необходимости не выходите", - прокомментировала ситуацию Natali.

"Все как всегда без изменений. Даже и додумывать не надо было. Как с Черным морем. Все отлично", - возмутилась Ирина, напомнив о разливе мазута в Черном море.

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

"У нас в саду выводят <детей на прогулки>. Я обзвонила все службы, никто не видит ничего страшного в этом. Неужели сложно написать приказ временно отменить прогулки? Для чего Роспотребнадзор пишет рекомендации, если выбросов нет? Где логика?!" - отметила Ирина Дылева.

"Продукты горения, превышение бензола - как это скажется на здоровье людей - вся эта химия горения, через какое то время начнутся проблемы со здоровьем, Ужасно конечно - дышать продуктами горения, химией", - написала Татьяна Дмитриевна.

Из-за горящей нефтебазы в кубанской станице превышены ПДК бензола и диметилбензола, жителям станицы Кавказской рекомендовано не выходить на улицу. 

Напомним, что действия властей по ликвидации разлива мазута на Кубани не раз вызывали нарекания федеральных структур и пользователей соцсетей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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