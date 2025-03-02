RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:07, 2 марта 2025

Жители Эрпели самостоятельно решили проблему с электроснабжением

Жители Эрпели самостоятельно меняют трансформатор. Кадр из видео https://vk.com/wall-74219800_2711083

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Эрпели Буйнакского района Дагестана жители на свои деньги произвели замену электрического трансформатора из-за регулярных проблем с электроснабжением. Они пожаловались, что чиновники и энергетики оставили их обращения без реакции.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана часто жалуются на проблемы с благоустройством и инфраструктурой, и не дождавшись реакции властей на их обращения, они нередко решают эти проблемы самостоятельно. Так, 24 февраля стало известно, что жители Тляратинского района, используя самодельные приспособления, сами расчистили от снега дорогу в горах.

27 августа 2024 года жители Рутульского района пожаловались на проблему с водоснабжением. Они рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты. 4 марта 2024 года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Ранее, 4 января 2024 года, жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли.

Жители села Эрпели записали видео, на котором показано, как они самостоятельно меняют трансформатор из-за проблемы с электроснабжением. Видеоролик 1 марта опубликовал паблик "Голос Дагестана".

На кадрах показано около десятка мужчин, они прицепили трансформатор тросом к погрузчику. Действие происходит в темное время суток, идет снег. "Меняем сами трансформатор, ни одного специалиста нет, ни с района, ни из электросетей. Электросеть приехала, через две минуты уехала", – сказал на видео пожилой местный житель, которого остальные собравшиеся попросили сказать на камеру несколько слов и происходящем.

"Вот, чем занимаемся и вот, чем занимаются наши главы, которые сидят там. Ни одного представителя нет. Нету ни главы администрации, ни из электросетей, ни одного монтера-электрика нет. Вот, сами снимаем трансформатор. Сами купили, сами собрали деньги. Вот такой мороз. Вчера тоже всю ночь не спали", – добавил сельчанин.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 213 тысяч пользователей, на 08.00 мск 2 марта набрал 396 отметок с реакцией пользователей и 98 комментариев.

"Это весь Дагестан страдает со светом. У нас тоже напряжения нормального нет", – написала Марина Абдуразакова.

"У нас весь город заасфальтирован за счёт народа", – отметил Маджид Аварец.

"Пока все сами, властям все равно", – заявил пользователь с ником Bez Imeni.

"Вот такой народ нужен властям, чтобы всё строили за свои деньги. Хорошо ведь. Интересно свет будет бесплатным для них, чтобы окупился трансформатор?" –  поинтересовался Станислав Карпов.

"Во всех сëлах Дагестана такая картина – и газ, и электричество, и дороги, и воду – всë за счёт народа, собственными руками и на свои кровные деньги. А чиновники, которые за всё это отвечают, способны только на то, чтобы прийти, снять показания счётчиков и предъявить нам квитанцию на оплату не оказанных коммунальных услуг", – заявил пользователь Оператор Сармат.

"Тоже самое у нас, Хасавюртовской район", – отметил Арсен Арчиханов.

"Зачем вы сами покупаете? За них работу делаете", – написал Амир Мухтаров.

"Амир, хороший вопрос. Так же замерзающим в домах детям объяснять?", – спросил у него в ответ пользователь с ником Саидик.

На 08.00 мск на сайте администрации Буйнакского района нет комментариев относительно жалоб жителей Эрпели на проблему с электроснабжением.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:20, 2 марта 2025
Утвержден приговор семерым участникам погрома в аэропорту Махачкалы
Земли близ Хубара. Скриншот фото Г.А.Гусейнова с сайта https://blog.welcomedagestan.ru/dagestan/kazbekovskij/hubar/?type=photo#&gid=null&pid=1
22:33, 1 марта 2025
Жители Хубара призвали вернуть селу земли
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России
18:56, 1 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России
23:54, 28 февраля 2025
Дата начала Рамадана совпала во всех республиках Северного Кавказа
Александр Бастрыкин. Фото: предоставлено пресс-службой СК РФ
15:34, 28 февраля 2025
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей дагестанского села
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Люди около избирательного участка. Фото из телеграм-канала "АМРА-life" https://t.me/amralife/10633
01 марта 2025, 13:51
Источники сообщили о нарушении на участке в Абхазии

Пляж "Афалина". Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 28.02.25, https://t.me/MoreOz/89585.
28 февраля 2025, 21:20
Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе

Рубен Варданян с азербайджанскими силовиками. Кадр видео Baku TV от 28.09.23, https://www.youtube.com/watch?v=jCumNjZ4FAw
28 февраля 2025, 17:06
Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше