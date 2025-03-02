Жители Эрпели самостоятельно решили проблему с электроснабжением

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В селе Эрпели Буйнакского района Дагестана жители на свои деньги произвели замену электрического трансформатора из-за регулярных проблем с электроснабжением. Они пожаловались, что чиновники и энергетики оставили их обращения без реакции.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана часто жалуются на проблемы с благоустройством и инфраструктурой, и не дождавшись реакции властей на их обращения, они нередко решают эти проблемы самостоятельно. Так, 24 февраля стало известно, что жители Тляратинского района, используя самодельные приспособления, сами расчистили от снега дорогу в горах.

27 августа 2024 года жители Рутульского района пожаловались на проблему с водоснабжением. Они рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты. 4 марта 2024 года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Ранее, 4 января 2024 года, жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли.

Жители села Эрпели записали видео, на котором показано, как они самостоятельно меняют трансформатор из-за проблемы с электроснабжением. Видеоролик 1 марта опубликовал паблик "Голос Дагестана".

На кадрах показано около десятка мужчин, они прицепили трансформатор тросом к погрузчику. Действие происходит в темное время суток, идет снег. "Меняем сами трансформатор, ни одного специалиста нет, ни с района, ни из электросетей. Электросеть приехала, через две минуты уехала", – сказал на видео пожилой местный житель, которого остальные собравшиеся попросили сказать на камеру несколько слов и происходящем.

"Вот, чем занимаемся и вот, чем занимаются наши главы, которые сидят там. Ни одного представителя нет. Нету ни главы администрации, ни из электросетей, ни одного монтера-электрика нет. Вот, сами снимаем трансформатор. Сами купили, сами собрали деньги. Вот такой мороз. Вчера тоже всю ночь не спали", – добавил сельчанин.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 213 тысяч пользователей, на 08.00 мск 2 марта набрал 396 отметок с реакцией пользователей и 98 комментариев.

"Это весь Дагестан страдает со светом. У нас тоже напряжения нормального нет", – написала Марина Абдуразакова.

"У нас весь город заасфальтирован за счёт народа", – отметил Маджид Аварец.

"Пока все сами, властям все равно", – заявил пользователь с ником Bez Imeni.

"Вот такой народ нужен властям, чтобы всё строили за свои деньги. Хорошо ведь. Интересно свет будет бесплатным для них, чтобы окупился трансформатор?" – поинтересовался Станислав Карпов.

"Во всех сëлах Дагестана такая картина – и газ, и электричество, и дороги, и воду – всë за счёт народа, собственными руками и на свои кровные деньги. А чиновники, которые за всё это отвечают, способны только на то, чтобы прийти, снять показания счётчиков и предъявить нам квитанцию на оплату не оказанных коммунальных услуг", – заявил пользователь Оператор Сармат.

"Тоже самое у нас, Хасавюртовской район", – отметил Арсен Арчиханов.

"Зачем вы сами покупаете? За них работу делаете", – написал Амир Мухтаров.

"Амир, хороший вопрос. Так же замерзающим в домах детям объяснять?", – спросил у него в ответ пользователь с ником Саидик.

На 08.00 мск на сайте администрации Буйнакского района нет комментариев относительно жалоб жителей Эрпели на проблему с электроснабжением.

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