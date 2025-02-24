Дагестанские сельчане самостоятельно расчистили от снега дорогу в горах

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Жители Тляратинского района, используя самодельные приспособления, сами чистят от снега дорогу в горах. Пользователи соцсети, просмотревшие видео об этом, раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам жителей высокогорных сел.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана часто жалуются на проблемы с благоустройством и инфраструктурой, и не дождавшись реакции властей на их обращения, они нередко решают эти проблемы самостоятельно. В частности, 27 августа 2024 года жители Рутульского района пожаловались на проблему с водоснабжением. Они рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты.

4 марта 2024 года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Ранее, 4 января 2024 года, жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли.

Видео, на котором показано, как жители высокогорного села в Дагестане самостоятельно расчищают дорогу в горах, 23 февраля опубликовал паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах показаны трое мужчин, они сидят на металлическом приспособлении, которое выполняет роль лопаты для расчистки дороги от снега. Приспособление прицеплено к машине, которая едет по заснеженной дороге и тянет конструкцию за собой. Трое мужчин выполняют роль груза, который создает давление на приспособление, чтобы оно лучше расчищало дорогу от снега. Сзади за "лопатой" по расчищенной дороге едет автомобиль "Жигули". Продолжительность ролика составляет 43 секунды.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 212 тысяч пользователей, на 08.05 мск 24 февраля набрал 1173 отметки с реакцией пользователей и 60 комментариев.

"Уважение таким людям. Так и живем, всё своими силами", – написал пользователь No Name.

"А кто-то, сидя в тёплом кабинете, выделенные на это деньги в свой карман кладет. Всё на простом народе держится", – отметила Марина Самылова.

"Молодцы! Вы работаете, а кто-то себе в карман зарплату за невыполненную работу кладет", – заявила Майсарат Газимагомедова.

"Чиновники крадут местный бюджет, вот и приходится выживать. В Тляратинском районе вообще нет тракторов", – написал Ali Ibragimov.

"А все чиновники будут говорить, что чистили они", – написал Миша Саидов.

"А власти деньги карман опускают, ни одной единицы техники", – заявил пользователь с ником AT.

"Обидно за такую власть. Одна показуха, а также пустые слова и обещания", – подчеркнул Эдуард М.

"А потом говорят, выделено столько-то и столько-то на уборку и технику", – отметил Murad Magomedov.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа 2024 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого участники военной операции на Украине в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову заявили, что дорога в село Тагиркент Магарамкентского района несколько десятков лет в плохом состоянии, а республиканские власти перекладывают ответственность за это на местную администрацию. Они попросили Меликова о содействии в решении вопроса с ремонтом трассы.

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