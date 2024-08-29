Участники СВО обратились к Меликову из-за разбитой дороги в Тагиркент

29 августа 2024, 10:26

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Дорога в село Тагиркент Магарамкентского района несколько десятков лет в плохом состоянии, а республиканские власти перекладывают ответственность за это на местную администрацию, пожаловались участники военной операции на Украине в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его о содействии в решении вопроса с ремонтом трассы.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются на проблему с благоустройством. Не дождавшись реакции властей на их обращения, жители сел и городов республики нередко самостоятельно решают проблему с инфраструктурой. В частности, 27 августа жители Рутульского района рассказали, что уже около месяца отсутствует водоснабжение в нескольких селах, и что власти объясняют проблему ремонтом водопровода. Сельчане отметили, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты.

4 марта жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села. 3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

Видеообращение от участников специальной военной операции (СВО) на Украине из села Тагиркент к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал сегодня ночью паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах ролика показаны трое бойцов с автоматами в руках и в экипировке.

"Уважаемый Сергей Алимович! Мы, участники СВО, жители села Тагиркент Магарамкентского района, обращаемся к вам по поводу автодороги", – сказал один из них.

Село находится в трех километрах от районного центра и уже несколько десятков лет дорога к нему находится в плачевном состоянии. Это затрудняет местным жителям возможность добираться до районной больницы, Пенсионного фонда и других социально важных объектов, отметил он.

Сельчане с 2015 года обращаются в различные инстанции с просьбой отремонтировать дорогу. В 2023 году чиновники заявили, что разрабатывают проектно-сметную документацию для капитального ремонта трассы. Однако Минтранспорта Дагестана потребовало, чтобы дорога была передана в муниципальную собственность. Жители не согласны с этим, так как это затянет вопрос с ремонтом дороги, рассказал боец.

"Просим вас оказать содействие в решении очень важного для нас – участников СВО и жителей села – вопроса", – сказал военнослужащий.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 63 тысяч пользователей, на 10.25 мск 29 августа набрал около 6,6 тысячи просмотров и семь комментариев. Их авторы поддержали жителей Тагиркента.

На 10.25 мск на сайте главы Дагестана и на сайте администрации Магарамкентского района нет комментариев относительно жалобы жителей Тагиркента на разбитую дорогу.

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