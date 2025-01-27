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16:58, 27 января 2025

Защита сочла голословной версию о связях Магомедова с террористами

Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в суде не привели аргументов в пользу версии о связях уроженца Дагестана Магомеда Магомедова с террористической организацией. Защита Магомедова, заявившего о пытках, не согласилась с решением о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в подмосковном Видном отправил под арест уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. На заседании стало известно, что Магомедов подозревается не только в незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ), но в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Представители обвинения заявили в суде, что Магомедов - родственник сторонников ИГИЛ*, которые находятся в розыске и проживают в Сирии.

Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова направлено в Следственный комитет. Интересы Магомедова представляют девять адвокатов бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».

Силовики инкриминировали Магомеду Магомедову общение с причастными к ИГИЛ* родственниками, которые находятся в розыске, из-за чего суд и принял решение о его аресте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Магомедова Сергей Узденский.

При обыске в доме Магомеда не изъято никаких экстремистских материалов

«В суд была представлена справка из полиции о том, что от ФСБ поступили сведения о том, что некие родственники Магомеда находятся в розыске и причастны к ИГИЛ, а сам он поддерживает с ними общение. Никаких доказательств, подтверждающих эти сведения, в суд не представлено. Ни единого. Да и само сообщение поступило от ФСБ в полицию только вчера. При обыске в доме Магомеда не изъято никаких экстремистских материалов, протоколы мы изучили», - сообщил он.

Суд удовлетворил ходатайство об изучении видеозаписи последствий пыток и постановил направить сведения об этом в органы Следственного комитета, отметил адвокат. «Но уголовное дело по факту пыток до сих пор не возбуждено. Что сказать, нас уже давно ничего не удивляет. Мы работаем дальше. Будем разбираться как с пытками, так и в степени причастности доверителя к совершению преступлений», - сказал Узденский.

Он нуждается в госпитализации, врачи должны осмотреть его

Защита Магомедова намерена обжаловать решение суда об аресте, сообщил другой адвокат Магомедова Михаил Мушаилов. «Мы обжалуем это решение в течение 10 дней, установленных законом. Мы считаем, что Магомед должен быть дома. Он нуждается в госпитализации, врачи должны осмотреть его и решить вопрос о необходимости лечения. Нам так и не дали полноценно его обследовать. Но, как я понимаю, удары шокером оказывают сильное влияние на работу сердца. Кроме этого, он сейчас психологически подавлен ввиду известных обстоятельств», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов ранее заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Управление МВД по Московской области заявило сегодня, что проверка не подтвердила информацию о противоправных действиях "против половой неприкосновенности" задержанного, а по жалобе на применение электрошокера проверка продолжается.

По словам адвоката, защите известны имена силовиков, которых Магомедов обвинил в пытках. "Имена нам известны. Ждем возбуждения уголовного дела. Действия этих сотрудников должны быть квалифицированы согласно 4 части 286 статьи – это превышение должностных полномочий, сопряженных с пытками. Наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет. И по статье 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц. Наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет", - сказал он.

Такое ощущение, что эти люди имеют определенные проблемы с психикой

Действия силовиков подверг критике председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "У меня такое ощущение, что эти люди имеют определенные проблемы с психикой. Иначе не объяснить то, что они пытают задержанных шваброй. Весь Дагестан в шоке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Дагестана Сергей Меликов 25 января попросил руководителей Следкома и МВД взять под личный контроль заявление Магомеда Магомедова о пытках.

Хадулаев отметил, что председатель ОНК по Московской области посетил Магомедова в ИВС по его просьбе. «Я обратился к своему коллеге, председателю ОНК Московской области Сергею Леонову, попросив проведать Магомедова. Он посетил его, виделся с ним, пообщались они. Я им очень благодарен за это. Условия содержания у него уже нормальные. Держится нормально, но психологически подавлен», - сообщил он.

Глава комитета "Гражданское содействие" (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов) считает, что случай с Магомедовым должен положить начало "большой чистке" в силовых структурах.

"Пусть это дело станет началом такого серьезного процесса, результатом которого должно стать увольнение всех тех сотрудников, которые нарушают закон и права человека", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Магомед Магомедов родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевое, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия, лишенного возможности стрелять.

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* запрещенная в России террористическая организация.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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