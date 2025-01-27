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10:17, 27 января 2025

Магомедов добился резонанса вокруг своего дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, заявившего о пытках в полиции, посетили в московском изоляторе сотрудники Следкома, прокуратуры, управления собственной безопасности и правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что проживающий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов заявил следствию, что подвергся пыткам после задержания по подозрению в модернизации оружия.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области во главе с председателем Сергеем Леоновым посетили в изоляторе временного содержания (ИВС) Магомеда Магомедова.

20 января Магомедова доставили в один из отделов полиции Ленинского городского округа Московской области где, по его словам, он подвергся пыткам и унижению достоинства. Магомедов в знак протеста отказался принимать пищу и от постельных принадлежностей. После жалобы на нарушение прав, Магомедова посетили сотрудники Следкома, прокуратуры и управления собственной безопасности, сообщил сегодня в своем телеграм-канал председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Только по прибытию в ИВС Магомедов сделал заявление о пытках и сразу из ИВС был составлен материал и поставлено в известность МВД, где его и зарегистрировали. Сейчас Магомедов находится в подавленном состоянии, но чувствует себя удовлетворительно. Претензий к администрации ИВС у него нет. Относительно дела, по которому он был задержан, то по нему идут следственные действия, уточнил Хадулаев.

Напомним, по словам Магомедова, его пытали трое силовиков, которых он может опознать. Он заявил, что силовики снимали пытки на камеру телефона, угрожая, что это же самое может случиться с его родственниками, а если он расскажет о случившемся, то сожгут дом родителей и брата.

Адвокаты отметили, только после огласки этой истории правоохранительные органы стали проявлять интерес к жалобам Магомедова на пытки.

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Автор: "Кавказский узел"

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