Уроженец Дагестана обвинил силовиков в пытках

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Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов заявил следствию, что подвергся пыткам после задержания по подозрению в модернизации оружия.

Уроженец Дагестана Магомед Магомедов, заявивший о пытках после задержания силовиками в Подмосковье, в настоящее время находится в ИВС города Видное, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Мушаилов. «Суд при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения не смог принять никакого решения и продлили задержание на 72 часа. Суд по мере пресечения в понедельник в 09:30 в Видновском суде. Следствие предлагает арестовать Магомеда. Его обвиняют в переделке травматического пистолета в боевой», - рассказал он.

Подано заявление в СК по факту пыток, оно уже отрабатывается

Магомедов рассказал адвокату, что его пытали в отделении силовой структуры. «Он знает имя [лишь] одного из них, но всех троих может опознать. Подано заявление в СК по факту пыток, оно уже отрабатывается. Сейчас наш адвокат находится у Магомеда в ИВС вместе с судмедэкспертом и следователем СК. Мы ждем заключения эксперта, чтобы оценить тяжесть вреда, нанесенного здоровью Магомеда. Но надо понимать, что речь про пытки с использованием швабры, которую засовывали в анальное отверстие. При осмотре перед адвокатом из заднего прохода у него выпал кусок чёрной перчатки. Это зафиксировано на видео. Также есть следы от многочисленных ударов током», - рассказал адвокат.

Мои руки были за спиной и скреплены наручниками

Сам Магомедов в своем заявлении о преступлении (копия заявления есть в распоряжении "Кавказского узла") сообщил подробности пыток. "20.01.2025 года меня забрали из дома сотрудники [силовой структуры] и до настоящего времени удерживали в [отделе силовой структуры], где мне наносились телесные повреждения, а именно «били» током с применением электрошокером, далее руками били по голове, далее «били» током с применением электрошокера в область паха, также по ногам, периодически «били» током с применением электрошокера в анальное отверстие, далее положили на пол, стянув брюки, - «били» током с использованием электрошокера по ягодицам, после чего принесли пластиковую швабру серо-зеленого цвета, перед этим надев перчатки черного цвета, далее, засунув в рот бумажный пакет от «Бургер кинг», «били» током в область анального отверстия. Потом, надев на швабру перчатку черного цвета, вставили в анальное отверстие и одновременно «били» током с применением электрошокера. Хочу добавить, что в момент всех вышеуказанных действий мои руки были за спиной и скреплены наручниками, от чего у меня остался порез на запястье правой руки», - говорится в заявлении.

Он также рассказал, что часть указанных действий силовики записывали на камеру телефона, угрожая, что то же самое может случиться с его родственниками, а если он расскажет о случившемся, то сожгут дом родителей и брата.

«Указанных [сотрудников силовой структуры] я запомнил в лицо и готов их опознать. Также хочу добавить, что все вышеуказанные действия проводили три сотрудника [силовой структуры], которых я могу описать по следующим характеристикам: первый - мужчина среднего роста, плотного телосложения, по имени Александр, короткостриженный, со щетиной, ездит на черном внедорожнике марки «Рейндж Ровер». Второй мужчина гладковыбритый, короткостриженный, худого телосложения, в спортивном костюме «Хьюго Босс» в кроссовках «Лакосте», имени не помню. Третий мужчина среднего роста, среднего телосложения, серые брюки, черная кофта, автомобиль «Лада Приора» серебристого цвета, имени не помню. По существу уголовного дела более подробные показания дам позже, скрываться не намерен, готов являться по вызову следственных органов и суда, а также сотрудничать со следственными органами», - указал в своем заявлении Магомед Магомедов.

Адвокатское бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры" в своем телеграм-канале заявило вечером 24 января, что один из адвокатов бюро вступил в дело по соглашению и на протяжении трех дней искал своего доверителя, но информация о задержанном тщательно скрывалась силовиками. "После неоднократных звонков в службу экстренного реагирования место нахождения доверителя было установлено. В ходе беседы он сообщил адвокату, что для разблокировки телефона и получения необходимых показаний трое сотрудников [силовой структуры] применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук. После чего, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее в анальное отверстие. Адвокатом осуществлена видеофиксация следов и повреждений, возникших в результате применения электрошокера. В настоящее время направлены заявления о преступлении в соответствующие органы", - говорится в публикации.

По словам Мушаилова, только после огласки этой истории правоохранительные органы стали проявлять интерес к заявлениям адвокатов. "До этого мы ходили и в прокуратуру Московской области, ОСБ [отдел собственной безопасности] по Московской области, и не было абсолютно никакой реакции", - сказал адвокат.

Сотрудники, видимо, подумали, что он занимается переделкой оружия

Он добавил, что Магомедов никогда не имел проблемы с законом. "Он родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Пока не женат. Ранее никогда его не задерживали, проблем с законом не было. А поводом задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевое. Дело в том, что он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия. Охолощённое или же деактивированное оружие - это боевое оружие, которое за счёт ряда модификаций утрачивает возможность стрелять. Для этого не нужно никаких разрешений, законом не запрещено. Сотрудники, видимо, подумали, что он занимается переделкой оружия, залетели к нему в квартиру, там ничего не нашли, потребовали пароль от телефона, но он не дал, и они решили его задержать и отвезти в отдел, где и пытали его", - рассказал Михаил Мушаилов.

Адвокат Сергей Узденский, в прошлом работавший следователем СК и прокурором по надзору за расследованием особо важных дел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что фрагмент перчатки изъят следователем, который занимается заявлением Магомедова о пытках.

Повреждений, требующих госпитализации, не выявили

«Ему [Магомедову] сразу же вызвали скорую адвокаты, его осмотрели, и все. Повреждений, требующих госпитализации, не выявили. Наши адвокаты Владислав Живаев и Михаил Юсупов потребовали от следователя, ведущего дело Магомеда, изъять выпавший фрагмент перчатки. И следователь, надо отдать должное, без возражений это сделала под протокол. По этому фрагменту перчатки также необходимо провести экспертизу. Если вдруг этого фрагмента и протокола его изъятия не окажется в наличии, это будет печально. В первую очередь для самого следствия», - сказал он.

Узденский также рассказал, что должны быть произведены обыски в отделе силовой структуры, в местах жительства и автомобилях трех силовиков, проведено медосвидетельствование Магомедов, изъяты и осмотрены мобильные телефоны силовиков, записи камер наблюдения в отделе.

Пока у нас даже нет информации о возбуждении уголовного дела

Также, по его словам, должна быть запрошена информация о перемещении мобильного телефона Магомедова и предполагаемых преступников. "[Должны быть] допрошены иные сотрудники [силовой структуры] - дежурная часть, руководство, коллеги, организовано проведение исследования предполагаемых преступников при помощи полиграфа, в случае их согласия. Магомеда, разумеется, тоже нужно будет прогнать через полиграф по указанным обстоятельствам. Это только навскидку. Но пока у нас даже нет информации о возбуждении уголовного дела", - сообщил Сергей Узденский.

По его словам, в таких случаях очень важен общественный резонанс. «Он [Магомедов] - человек с невероятной силой воли, выдержал все пытки, не подписав ни одного фальшивого документа и не оговорив себя. Хорошо, что у него хватило духа дать нам карт-бланш на огласку. Пусть это будет примером всем. И я ручаюсь, что ни один уважаемый человек в местах лишения свободы не предъявит ему ни одной претензии», - сказал адвокат.

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