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23:21, 25 января 2025

Меликов отреагировал на пытки уроженца Дагестана в Подмосковье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана попросил руководителей Следкома и МВД России взять под личный контроль заявление уроженца Дагестана Магомеда Магомедова о пытках силовиками в Подмосковье.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов заявил следствию, что подвергся избиению, пыткам током и насилию после задержания по подозрению в переделке охолощенного оружия в боевое. 

""Били" током с применением электрошокера, далее руками били по голове, далее "били" током с применением электрошокера в область паха, также по ногам, периодически "били" током с применением электрошокера в анальное отверстие, далее положили на пол, стянув брюки, - "били" током с использованием электрошокера по ягодицам, после чего принесли пластиковую швабру серо-зеленого цвета, перед этим надев перчатки черного цвета, далее, засунув в рот бумажный пакет от "Бургер кинг", "били" током в область анального отверстия. Потом, надев на швабру перчатку черного цвета, вставили в анальное отверстие и одновременно "били" током с применением электрошокера", - говорится в заявлении Магомедова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). 

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня потребовал  самого пристального внимания к ситуации вокруг Магомеда Магомедова. "Я очень рассчитываю, что заявления его адвоката будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание", - написал он в своем Telegram-канале.

Он призвал руководителей МВД и Следкома разобраться в ситуации. "Знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль", - заявил Меликов. 

Омбудсмен Дагестана Запир Алхасов сообщил, что в связи с сообщением о пытках Магомеда Магомедова находится  "на связи с омбудсменом Московской области".  Сотрудники моего аппарата также в контакте с адвокатами Магомедова. В данный момент ведут работу Следственный комитет и Прокуратура Московской области", - написал он в своем Telegram-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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