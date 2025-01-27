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14:16, 27 января 2025

Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Дагестана Магомед Магомедов, заявивший о пытках после задержания силовиками, подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в подмосковном Видном отправил под арест уроженца Дагестана Магомеда Магомедова вопреки заявлениям о пытках и недопустимости использования доказательств, полученных под пытками.

Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова направлено в Следственный комитет.

На заседании суда стало известно, что дело в отношении Магомедова возбуждено не только по статье о незаконном изготовлении оружия (223 УК РФ), но и по статье о незаконном хранении оружия (222 УК РФ), сообщает анонимный телеграм-канал Baza.

Во время заседания представители обвинения заявили, что Магомедов - родственник приверженцев ИГИЛ (запрещенная в России судом террористическая организация), которые находятся в розыске и проживают в Сирии, отмечается в сообщении.

Кроме того, судья удовлетворила ходатайство о просмотре видео с повреждениями Магомедова. "Просмотрела ролик и зафиксировала на аудио факт травмы кисти, следы от электрошокера и то, что из заднего прохода Магомедова выпала часть какого-то материала", - говорится в публикации.

Магомедов заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Выпавший фрагмент перчатки изъят следователем, который занимается заявлением Магомедова о пытках, сообщил 25 января адвокат Сергей Узденский.

На сайте суда, по состоянию на 14.14 мск, не опубликована информация о заседании по делу человека, подозреваемого по статье 222 или 223 УК РФ.

Напомним, управление МВД по Московской области заявило сегодня, что проверка не подтвердила информацию о противоправных действиях "против половой неприкосновенности" задержанного, а по жалобе на применение электрошокера проверка продолжается.

Магомед Магомедов родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевое, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия, лишенного возможности стрелять.

Глава Дагестана Сергей Меликов 25 января попросил руководителей Следкома и МВД взять под личный контроль заявление Магомеда Магомедова о пытках.

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Автор: "Кавказский узел"

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