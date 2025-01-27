Магомедов арестован в Подмосковье вопреки заявлению о пытках

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Суд в Московской области отправил под арест уроженца Дагестана Магомеда Магомедова вопреки заявлениям о пытках и недопустимости использования доказательств, полученных под пытками.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова направлено в Следственный комитет, а заседание по избранию меры пресечения суд в подмосковном Видном назначил на сегодня.

Глава Дагестана Сергей Меликов 25 января попросил руководителей Следкома и МВД взять под личный контроль заявление Магомеда Магомедова о пытках.

Суд постановил арестовать Магомеда Магомедова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале адвокат Сергей Узденский. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы в части пыток направлены в правоохранительные органы для проверки", - написал он.

Об этом же сообщило в своем телеграм-канале адвокатское бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры", которое подключилось к защите Магомедова. "Следствие ходатайствовало о заключении Магомедова М. под стражу, однако сведений, подтверждающих его причастность к преступлению не представлено", - говорится в публикации.

Интересы Магомедова представляют девять адвокатов бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры», отмечается в сообщении. "Каждый из адвокатов изложил свою позицию, в том числе о недопустимости использования доказательств по уголовному делу, полученных вследствие применения пыток", - подчеркивается в публикации.

Магомедов ранее заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Выпавший фрагмент перчатки изъят следователем, который занимается заявлением Магомедова о пытках, сообщил 25 января адвокат Сергей Узденский.

Информация о "применении недозволенных методов дознания сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанного по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов" не соответствует действительности, заявило сегодня управление МВД по Московской области в своем телеграм-канале "Подмосковная полиция".

"Проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения. По доводам задержанного о якобы применении в отношении него спецсредства в виде электрошокера проверка продолжается, в частности назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в публикации.

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