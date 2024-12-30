Обвинение по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы не представило доказательств вины подсудимых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы нуждается в доследовании, так как на очередном процессе сторона обвинения представила доказательства с общими формулировками, не разбирая вину и действия каждого из подсудимых, считают адвокаты.

Как информировал "Кавказский узел", в ноябре Советский суд Ставропольского края начал рассматривать очередное дело о беспорядках в Махачкале, пять подсудимых обвиняются в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности. Перед судом представили Зайналабид Чериев, Ислам Умаров, Абдуламид Магомедов, Ибрагим Шахманов и Юсуп Рабаданов

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Адвокат Джума Магомедова, которая защищает на процессе в Советском суде Ставропольского края Юсупа Рабаданова, заявила, что ее подзащитный признает, что был в здании аэропорта, но заявляет, что ничего там противозаконного не совершал.

"Он ехал в Махачкалу навестить бабушку, которая лежала в больнице, попал в пробку, увидел, что люди, обходя машины, куда-то идут и пошел посмотреть, куда и зачем они идут. Есть видео, как он был в здании аэропорта, но там нет никаких его противоправных действий", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедова указала, что ее подзащитный не был знаком ни с кем из подсудимых своей группы и по детализации звонков видно, что он никому из них не звонил. Что касается отношения следственных органов Рабаданову, адвокат отметила, что ее подзащитный на давление не жаловался. "Следствие было нормальное, без давления. Свидание родственникам давали", – сказала она.

Источник, близкий к защите одного из обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, заявил, что дело, по которому обвиняется эта группа, нужно отправлять на доследование.

"Обвинение очень неконкретное. Описываются собранные в кучу общие обстоятельства тех событий, но не указывается в чем конкретно вина того или иного человека. Изобрели новый термин "действия в составе толпы" – термин не юридический, а обывательского сленга. Нет и никаких доказательств предварительного сговора. Кроме того, многие материалы допросов свидетелей поступили в копиях, которые не всегда хорошо читаются, а где подлинник – непонятно. А для прояснения этих показаний нужно возить людей из Дагестана для дачи показаний в суде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Ставропольском крае сложилась традиция, что ходатайства о возвращении дела на доследование нельзя подавать до окончания представления доказательств обвинением, что приводит к затягиванию процесса, добавил источник.

По его мнению, обвиняемые были косвенно связаны между собой. "Их комплектовали по одному месту пребывания, где они были запечатлены по телефонным переговорам. Это не было так, что просто взяли и выдернули пять человек из всех обвиняемых и передали дело в суд", – заявил он.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Изобильненский районный суд в Ставропольском крае признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, и приговорил их к лишению свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев.

Родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо главе Дагестана Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции. От властей Дагестана реакции не последовало.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа – Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.