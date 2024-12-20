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14:02, 20 декабря 2024

Осуждены еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в Махачкале. 29 октбря 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро жителей Дагестана получили от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев колонии общего режима по делу о беспорядках в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", уголовные дела о беспорядках в Махачкале рассматривают суды Кубани и Ставрополья. 3 декабря Ставропольский краевой суд начал рассматривать дело четырех обвиняемых (Аскера Будайханова, Гаджи Иманмурзаева, Патимат Шарудиновой и Девлетхана Рамазанова), которых следствие сочло организаторами беспорядков. При этом на видеозаписях из аэропорта нет свидетельств того, что обвиняемые координировали действия собравшихся. 18 декабря суд в Ставрополе начал рассматривать дело Магомеда Сагитова, Абдулвагаба Саламова и Гусена Шарипова, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

16 декабря Новокубанский райсуд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет шестерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 11 декабря суды на Ставрополье приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Изобильненский районный суд в Ставропольском крае признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила сегодня прокуратура Ставрополья на своем сайте.

Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов получили от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев колонии общего режима. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества...), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры с причинением крупного ущерба...).

По данным ведомства, 29 октября 2023 года подсудимые в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования силовиков, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

"Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.

Всего по данному делу к суду будут привлечены 134 человека, процессы проходят в Ставропольском крае и на Кубани. На Ставрополье идет 15 судебных процессов в отношении 76 обвиняемых, пишет "Интерфакс".

Напомним, родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции. Власти Дагестана не реагировали на это.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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