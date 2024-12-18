Три жителя Дагестана обвинены по делу о беспорядках в аэропорту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Ставрополе начал рассматривать дело Магомеда Сагитова, Абдулвагаба Саламова и Гусена Шарипова, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", уголовные дела о беспорядках в Махачкале рассматривают суды Кубани и Ставрополья. 3 декабря Ставропольский краевой суд начал рассматривать дело четырех обвиняемых (Аскер Будайханов, Гаджи Иманмурзаев, Патимат Шарудинова и Девлетхан Рамазанов), которых следствие считает организаторами беспорядков. При этом на видеозаписях из аэропорта нет свидетельств того, что обвиняемые координировали действия собравшихся.

16 декабря Новокубанский райсуд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет шестерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 11 декабря суды на Ставрополье приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

В Ленинском райсуде Ставрополя состоялось первое заседание по делу жителей Дагестана Магомеда Сагитова, Абдулвагаба Саламова и Гусена Шарипова, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Подсудимые обвинены по части 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), и части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры), говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Заседание по этому делу состоялось 17 декабря, указано в карточке дела на сайте суда. Дело поступило в суд 23 октября и на следующий день было передано судье Ольге Анисимовой. В ноябре заседания дважды откладывались из-за того, что не был доставлен подсудимый, указано в карточке.

Всего сейчас идут 16 судебных процессов в отношении 76 обвиняемых по делам о беспорядках в Махачкале, пишет сегодня "Интерфакс".

Напомним, ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.