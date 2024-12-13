Актер Накашидзе оштрафован за неподчинение силовикам в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал виновным в неподчинении силовикам актера Георгия Накашидзе, задержанного на месте акции протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста были задержаны более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента 14 декабря, спрогнозировали политологи и журналисты.

12 декабря в Тбилиси прошел марш сотрудников IT-сферы, у консерватории собрались музыканты, которые потребовали освобождения задержанных. Врачи также вышли на акцию протеста против задержаний коллег. Участники акции перед парламентом заблокировали движение на проспекте Руставели.

Тбилисский горсуд сегодня оштрафовал на 2000 лари (около 707 долларов) актера Георгия Накашидзе, который был задержан 3 декабря на проспекте Руставели и обвинен по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции, сообщает "Интерпрессньюс".

При этом судья Нино Енукидзе признала Накашидзе невиновным в мелком хулиганстве и прекратила административное производство по этой статье, но признала виновным по второму обвинению.

На заседании были допрошены двое полицейских, а также актер и режиссер Зура Гецадзе. Также в суде присутствовали актеры театра и кино, режиссеры и деятели искусства, пишет издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

На 14 декабря назначены выборы президента. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.