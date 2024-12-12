Аналитики оценили влияние протестов на перспективу смены президента Грузии

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Заявление Службы госбезопасности Грузии об эскалации ситуации перед избранием президента стало элементом запугивания протестующих. "Грузинская мечта" заинтересована в скорейшем уходе Зурабишвили, а потенциала уличных протестов не достаточно для влияния на ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", служба госбезопасности заявила, что "деструктивные силы" планируют максимально обострить ситуацию на акциях протеста вплоть до гибели людей, чтобы помешать избранию нового президента Грузии.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

Стоит ли верить заявлению Службы государственной безопасности, как протекают процессы на улицах Тбилиси и пройдут ли выборы президента Грузии, "Кавказскому узлу" прокомментировали координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе, аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

Заявление Службы государственной безопасности не выходит из рамок ранее сделанных заявлений и носит превентивный характер, чтобы проинформировать общественность, сказал Заал Анджапаридзе. "Расчет на то, что грузинское общество, изрядно подуставшее от этих постоянных перекрытий центральных магистралей, может воспротивиться – и люди, которые сейчас выходят на акции протеста, не выйдут», - считает он.

По его мнению, применение силы в отношении протестующих легитимно, так как любая власть имеет на это право. Однако на сегодняшний день не определено, какие силы стоят за людьми в гражданской одежде и масках, вечерами нападающих на людей в центре города.

В Тбилиси активизировались молодые люди в масках, которые совершают нападения на участников акций протеста, журналистов и политиков. Аналитики считают, что они работают в интересах властей, однако двое из нападавших были опознаны как родственники оппозиционных активистов.

Анджапаридзе предполагает, что в день президентских выборов оппозиция соберет своих активистов и аффилированные с оппозицией молодежные и студенческие организации у здания парламента

Шота Утиашвили отказался верить заявлению СГБ, указав, что ведомство «не заслуживает доверия». К тому же, ранее неоднократно выступало с подобными заявлениями о государственных переворотах. "Пусть пишут свои заявления, это делают для пропаганды, чтобы показать, что у них есть какая-либо информация", - сказал он.

30 ноября Служба госбезопасности заявляла, что "некоторые группы людей пытаются создать провокации во время продолжающихся протестов перед парламентом Грузии, направленных на разработку деструктивных и насильственных сценариев со стороны лидеров конкретных политических партий и НКО, главная цель которых - свержение правительства силой", следует из сообщения в Facebook* ведомства.

Аналитик обратил внимание, что на улицах города с протестующими физически расправляются группы людей, приближенные к власти, так называемые «титушки». Власти задержали свыше 500 человек, из них свыше 300 подверглись избиениям и унизительному обращению.

По его мнению, президентские выборы не смогут ничего изменить, поскольку выборы – нелегитимные.

С ним согласен и Давид Дарчиашвили, также считающий, что нельзя доверять «спецслужбам правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». Само же заявление направлено на запугивание людей и нагнетание обстановки. При этом, за провокациями на акциях протеста может стоять сама «Грузинская мечта». "Много буквально страшных историй, как обращались с задержанными, в том числе, и с подростками всего можно от них ожидать", - сказал он.

Он не исключил, что 14 декабря во время голосования на президентских выборах в здании парламента, протестующие попытаются блокировать здание, чтобы в него не смогли попасть представители избирательной коллегии.

Дарчиашвили пояснил, что проходящие акции протеста децентрализованы, это общественный протест, намеренно эти акции никто не организовывает. "Оппозиция ставит в повестку дня какие-то свои конкретные вопросы: освобождение всех задержанных и назначение новых парламентских выборов под эгидой независимых структур. Остальное дело переговоров, сначала надо заставить «Грузинскую мечту» на это пойти", - сказал он.

По мнению Дарчиашвили, в интересы оппозиции входит продолжение протестов, их многочисленность, общественная поддержка оппозиции.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здании парламента. главу государства впервые президента страны изберут по новому способу – глава государства будет избран не всеобщим голосованием, а избирательной коллегией в составе 300 членов. Кандидата в президенты может выдвинуть группа избирательной коллегии в составе не менее 30 членов. По состоянию на вечер 12 декабря выдвинут только один кандидат в президенты Михаил Кавелашвили.

Избирательная коллегия состоит из 300 членов, из них – 150 депутатов парламента, представители высших представительных органов автономных республик Аджарии – 21 член и Абхазии (в Грузии создано правительство Абхазии, так как регион входит в состав Грузии по международно признанным границам) – 20 членов. Оставшиеся 109 членов будут определены по квотам политических партий для местных органов самоуправления, которые распределит ЦИК.

Иванишвили выдвинул кандидатом желаемую кандидатуру на пост президента, и никто не посмеет даже поднять руку и сказать: тоже хочу быть президентом

Каха Гоголашвили сообщил, что фигура Кавелашвили как человека, не способного принимать самостоятельные решения, устраивает не только неформального правителя Грузии, учредителя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, но и официальную Москву. Кроме того, у него не будет такой легитимности, как у всенародно избранного президента, тем более, что оппозиция отказалась от участия в этих выборах и его изберет только «Грузинская мечта». "Когда на выборах представлен в избирательном бюллетене только один кандидат, это выборами называли в Советском Союзе. Даже в Китае такого не бывает, и в России этого не бывает. Иванишвили выдвинул кандидатом желаемую кандидатуру на пост президента, и никто не посмеет даже поднять руку и сказать: тоже хочу быть президентом", - сказал он.

По его словам, закон не запрещает участие в президентских выборах только одного кандидата: когда нет других кандидатур, тогда выбирать будут одного из одного кандидата.

"В «Грузинской мечте» не видят смысла в том, чтобы устраивать видимость конкуренции. Кандидата в президенты выдвигает только одна политическая сила. Возможно они («Грузинская мечта») подумали, что будет не совсем корректно, если партия выдвинет сразу двух или трех кандидатов - это будет еще смешнее. Будет выглядеть так, словно внутри партии не договорились и у них есть какой-то плюрализм и это будет совсем смешно", - сказал Гоголашвили.

По его мнению, «Грузинская мечта» хочет очень быстро выбрать президента и как можно быстрее «избавиться от Зурабишвили», чтобы она перестала действовать на посту президента. Несколько дней назад она нанесла сильный удар партии, встретившись одновременно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Поэтому опасаются, что оставаясь на этом посту, Зурабишвили вновь что-нибудь предпримет.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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