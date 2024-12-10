Правозащитники раскритиковали отказ Армении от исков против Азербайджана

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Заявления армянских властей об отказе от исков против Азербайджана свидетельствуют об отсутствии в Армении институционального подхода к защите прав человека.

10 декабря в ереванском Медиа центре состоялось обсуждение нарушений прав человека в Армении за 2024 год. Дискуссия приурочена ко Дню защиты прав человека, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир мероприятия на YouTube-канале организации.

Глава общественной организации «Защита прав человека без границ», правозащитница Аракс Мелконян указала на насилие силовиков против манифестантов в июньских акциях протеста.

«Полиция применяли спецсредства, но расследование законности их применения было неэффективным. Да и рассчитывать на эффективное разбирательство не приходилось, так как было очевидно, что силовики действуют по указанию и одобрению властей, что и обеспечило их безнаказанность. Ни один силовик не был привлечен к ответственности за свои действия. Следственные органы, судебная система зависимы от властей. И тот факт, что глава Высшего совета судей подтверждает эту зависимость», - заявила она в ходе дискуссии.

Зафиксирован регресс по праву на предоставление информации, добавила Мелконян. "В частности, на многочисленные запросы СМИ, какие применялись спецсредства, МВД уклонялся от ответа, мотивируя тайной следствия. В целом, весь госаппарат предоставлял информацию либо не вовремя, когда актуальность уже терялась, либо неполностью", - отметила правозащитница.

Повышение в несколько раз налоговой ставки для адвокатов с 1 января 2025 года станет непосредственным ударом по восстановлению нарушенных прав человека, подчеркнула она. "Это приведет к повышению ставок на услуги адвокатов. Более того, не предусмотрены исключения, если адвокат защищает интересы pro bono – ради общественного блага. В частности, станет невозможно оказывать бесплатно услуги задержанным в ходе акций протеста, что приведет к росту полицейского насилия. Офис общественного защитника не сможет обеспечить защиту из-за ограниченности ресурсов", - пояснила Мелконян.

Правоохранительные органы не желают расследовать уголовные дела по факту насилия, допущенными силовиками, сказала правозащитница.

«Дело Самвела Варданяна уже в суде, но по части насилия в отношении него до сих пор нет обвиняемых. Уголовное дело должно быть возбуждено без подачи заявления, если есть информация о насилии. До сих пор многие адвокаты бесплатно брались защищать интересы потерпевших от действий силовиков, далее будет сложнее из-за поправок в налоговый кодекс. Людей лишают возможности быть защищенными", - отметила она.

Глава организации раскритиковала нарратив правящей силы о вероятности отзыва исков против Азербайджана.

"В основе исков в международные инстанции – ЕСПЧ или Международный уголовный суд – массовые нарушения прав человека и военные преступления. Однако партия власти, в том числе премьер и спикер парламента, считают нормальным отказ от исков взамен мирного соглашения. Не может быть мира без защиты прав человека, не будет мира, если не будет справедливости. Преступления Азербайджана направлены против каждого из нас, так как были совершены по признакам национальной ненависти. Если власти откажутся от исков, то подпишутся в бессилии защищать права человека", - подчеркнула Мелконян.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц согласен, что права человека и безопасность следует рассматривать в едином контексте.

"Мира не может быть без соблюдения превосходства закона. Неверно разделять права человека и безопасность. По всем хельсинкским критериям ОБСЕ безопасность и права человека едины. Если не соблюдаются права человека, а механизмы не основаны на превосходстве права, более того, никто не понес ответственности за попрание прав человека, безопасности не будет. Вторая мировая стала следствием отказа от привлечения к ответственности за попрание прав человека», - заявил он в ходе дискуссии.

В Армении нет институционального подхода защиты прав человека, считает Сакунц. "Одним из критериев оценки ситуации с защитой прав человека является выполнение государством своих обязательств в этой сфере. Есть институциональная, образовательная и финансовая политика повышения уважения к защите прав человека или нет? Есть механизмы, в частности, судебная система, для восстановления нарушенных прав или нет? Если процедуры компенсации за нарушенные права или нет? На примере полицейского насилия, унижения достоинства или пыток в ходе акций протестов или индивидуально при задержании, видим, что этого всего нет. Полицейское насилие продолжается, о чем свидетельствует избиение в полицейском участке в Чаренцаване», - сказал правозащитник.

Это не первый случай насилия в чаренцаванском полицейском участке, который нужно расформировать, так как нарушение прав человека уже приобрели хронический характер, утверждает он. «Таких полицейских участков не один, не два – «Маштоц» и «Шенгавит» в Ереване, полицейский участок в Туманяне», - пояснил Сакунц.

По его словам, другой проблемой является нарушение права человека на жизнь и здоровье в армии, где в 2024 году зафиксирован рост небоевых потерь.

«Но ни разу парламентская комиссия по вопросам безопасности и обороны не проводила слушания по вопросу небоевых потерь. Тогда как в парламентской стране организация таких слушаний – прямая их обязанность», - сказал правозащитник.

«Серьезные нарушения в образовательной сфере. В частности, почти половина учеников 5, 7, 9, 11 классов провалила экзамены по армянскому языку и математике. Такой результат – прямое следствие нарушение права ребенка на образование. Власти не предпринимают шагов для защиты права детей на образование. Или та же судебная система. Когда глава Высшего судебного совета публично признает, что подал в отставку по просьбе премьера, это свидетельствует, что исполнительная власть безоговорочно контролирует высший орган судебной системы», - подчеркнул Сакунц.

За последние пять лет тенденция небоевых потерь не снижается, заявила в ходе дискуссии глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян.

В плохом положении также ситуация с правами человека в пенитенциарных учреждениях, отметила правозащитница.

«Ашот Исраелян, у которого ряд тяжелых болезней, почти 35 дней в голодовке, требуя перевода в больницу для осужденных. Однако тюремная администрация утверждает, что он не нуждается в лечении. Отношение к заключенным безразличное, что вынуждает их прибегать к крайним мерам, в том числе голодовке. При этом не всегда общественности становится известно об этом», - отметила Алексанян.

По ее словам, заключенные о голодовке сообщают в офис омбудсмена, но никто из офиса их не навещает. "Такого никогда не было, чтобы офис омбудсмена игнорировал протесты заключенных. Все предыдущие омбудсмены буквально сразу реагировали, отправляя сотрудников на встречу с заключенными. Уже который случай голодовки заключенных, когда из офиса омбудсмена никакой реакции не было. На сообщение о голодовке Исраеляна в Facebook отреагировал представитель офиса, заявив, что они на связи с администрацией тюрьмы. Это нонсенс! Быть на связи с тюремной администрацией, но не с заключенным, который уже длительное время объявил голодовку. Из офиса омбудсмена никто не встречался с Ара Оганяном, которого избили в Чаренцаване", - подчеркнула Алексанян.

Полицейское насилие также остается одной из серьезных проблем, добавила она.

«Годами заявляют о реформе полиции, однако насилие не прекращается. Замначальника полиции Чаренцавана избивал человека, при этом бил в печень, зная, что человека проблемы с печенью. Шесть недель прошло после насилия, но до сих пор уголовное дело не возбуждено. Этот садист все еще работает в системе. Если бы не адвокат, мы не узнали бы об этом. А сколько случаев насилия в полицейских участках так и остается неизвестно обществу?", - задалась вопросом правозащитница.

Проблема в сфере прав человека глубинная, так как человек не представляет ценности для государства, заключила Алексанян.