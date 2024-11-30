Кандидатура на пост члена Высшего судебного совета Армении вызвала критику правозащитников

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Правозащитные и общественные организации Армении выступили против избрания адвоката Александра Сируняна членом Высшего судебного совета, по их мнению, это негативно скажется на независимости судебной системы и доверии к совету.

Правозащитные и общественные организаций подписали 29 ноября заявление, потребовав отозвать кандидатуру Александра Сируняна на должность члена Верховного судебного совета (ВСС), передает корреспондент «Кавказского узла».

18 ноября глава Высшего судебного совета Карен Андреасян ушел в отставку. Он не объяснил, с чем связано такое решение, заявив лишь, что смог вывести судебную систему из "позорного кризиса", пишет Aysor.am.

Согласно армянскому законодательству, кандидатуру члена Верховного судебного совета предлагают парламентские фракции. Кандидатура утверждается тайным голосованием. 22 ноября правящая фракция предложила кандидатуру Александра Сируняна на должность члена ВСС. Согласно Судебному кодексу, глава ВСС избирается большинством голосов от общего числа членов совета.

Представители гражданского общества считают, что назначение Сируняна скажется на независимости судебной системе, а также репутации и общественном доверии ВСС. «Верховный судебный совет – гарант независимости судов и судей. Члены ВСС должны быть политически независимы и сдержанны, а для обеспечения общественного доверия к судебной системе не зависеть от законодательной и исполнительной ветвей власти. Тогда как Сирунян является членом партии власти. Избрание членом ВСС представителя правящего большинства не может обеспечить и гарантировать независимость судебной системы от законодательной и исполнительной ветвей власти», - сказано в заявлении.

Александр Сирунян является директором адвокатского бюро "Сирунян", ранее работал преподавателем в Ереванском госуниверситете, прокурором, следует из данных на его странице в соцсети Linkedin.

Авторы заявления обвинили Сируняна в политической ангажированность. По их словам, публикации на его странице в Facebook* свидетельствуют об отсутствии политической нейтральности и сдержанности. «Фотографии Никола Пашиняна говорят о приверженности и преданности партии власти и лично премьеру. Сирунян также выделяется непристойным поведением, что негативно скажется на общественном доверии к судебной системе и ВСС. Еще в 2019 году Палата адвокатов привлекла его к дисциплинарной ответственности, объявив строгий выговор за нарушение норм поведения адвоката за ненормативную лексику, жаргон и оскорбления в Facebook*», - говорится в заявлении.

Сирунян последователен в непристойном поведении и употреблении ненормативной лексики, утверждают авторы заявления, приводя в качестве доказательств скриншоты его публикаций в Facebook*. «Провластный кандидат проявил нетерпимость по происхождению, допустив оскорбления и ненависть в адрес жителей Арцаха (Нагорного Карабаха)», - пояснили они.

По мнению авторов заявления, выдвижение Сируняна говорит о тенденции назначений представителей судебной власти, исходя из политической целесообразности. «Правящая сила ставит под удар, не только Высший судебный совет, но и важнейший принцип аполитичности судебной власти, а также репутацию, доверие и эффективность судебной власти», - отмечено в заявлении.

Авторы заявления потребовали от правящей силы отозвать кандидатуру Сируняна, а в случае вынесения его кандидатуры на обсуждение, воздержаться от его избрания членом ВСС.

Заявление подписали Антикоррупционный центр Transparency International, Ванадзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи, Хельсинкская Ассоциация Армении, Клуб общественной журналистики, Ереванский пресс-клуб, Образовательный центр во имя равных прав, Институт всесторонней информации, Фонд развития демократии, Фонд развития и защиты прав, Центр общинной мобилизации и содействия, общественные организации «Защита прав без границ», «Журналисты во имя прав человека», «Эколур», «Pink», «Армянская прогрессивная молодежь», «Прямая демократия» и «Перемены».

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