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00:52, 29 ноября 2024

Двое заключенных объявили голодовку в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Голодовку с требованием перевода в больницу для осужденных объявили двое заключенных Армавирской тюрьмы, страдающие серьезными заболеваниями. 

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября стало известно о голодовке пожизненно осужденного Арама Аракеляна. Он объявил голодовку в знак протеста против отказа в условно-досрочном освобождении.

О голодовке заключенных в Армавире сообщила глава общественной организации «Журналисты за права человека» правозащитница Жанна Алексанян. По ее словам, оба заключенных прибегли к акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме неоказания медпомощи.

«У обоих многочисленные проблемы со здоровьем. У 50-летнего Ашота Исраеляна грыжа позвоночника, гепатит С, ВИЧ и сахарный диабет. В голодовке он уже 22 дня, похудел на 16 килограммов, его самочувствие очень плохое. 56-летний Бахши Давтян голодает 16-й день. Они оба требуют перевода в больницу для осужденных под наблюдение врачей. Заключенные жалуются на полное отсутствие внимания [к проблема со здоровьем], а также плохие условия», - написала правозащитница в социальной сети.

Алексанян тегнула в публикации о голодовке заключенных омбудсмена Армении Анаит Манасян, к которой, по ее словам, обращались заключенные. Комментарием омбудсмена или представителей ее аппарата “Кавказский узел” пока не располагает. 

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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