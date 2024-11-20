Пожизненно заключенный объявил голодовку в Армении

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Осужденный пожизненно Арам Аракелян объявил голодовку в знак протеста против отказа в условно-досрочном освобождении.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники осудили предложенную Минюстом Армении концепцию УДО. По их словам, новая концепция реабилитации и УДО заключенных в большей степени несет карательную функцию, чем содействует реабилитации осужденных.

Уголовно-исполнительный кодекс, одобренный правительством Армении в 2022 году, был призван упростить смягчение условий содержания заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, а также обеспечить им возможность освобождения. Вместо этого новые нормы закона фактически ухудшили положение заключенных и усложнили защиту их прав, заявили правозащитники.

Заключенный Севанской колонии Арам Аракелян, осужденный на пожизненный срок, объявил голодовку и отказывается от приема лекарств. Неполноценная и бездействующая судебно-правовая система подтолкнула его на крайние меры, сказано в открытом письме пожизненно осужденного.

Открытое письмо на имя премьер-министра Никола Пашиняна, генпрокурора Армении Анны Вардапетян, министра юстиции Србуи Галян и омбудсмена Армении Анаит Манасян опубликовал на своей сайте правозащитный Центр правовых инициатив.

52-летний Арам Аракелян находится в заключении 31 год за совершение особо тяжкого преступления. Изначально его приговорили к смертной казни, но потом исключительную меру наказания заменили на пожизненный срок.

В 1991 году в Армении ввели мораторий на смертную казнь. В 2003 году, после принятия нового Уголовного кодекса, ее и вовсе упразднили. Президент Роберт Кочарян подписал указ о пожизненном заключении для всех осужденных, ранее приговоренных к смертной казни. Замена смертной казни на пожизненный срок не входила в компетенцию президента, дела заключенных должен был пересмотреть суд, заявил ранее «Кавказскому узлу» глава Хельсинского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

Заключенный, в частности, отметил, что исполнительная власть в течение последних 5-6 лет разработала политику реабилитации заключенных, однако на деле все обстоит иначе. В своем письме Аракелян рассказал, что участвовал во всех программах социализации осужденных, получает среднее образование и планирует поступать в вуз. Он, будучи в заключении, создал семью. Со слов пожизненно осужденного, он занимается поделками, прибыль от продажи которых направляет на благотворительность.

За последние пять лет я потерял веру и правосудие и вынужден пойти на радикальные шаги, объявив голодовку и отказываясь от жизненно необходимых мне медикаментов. Это не своеволие, а вынужденная мера, чтобы быть услышанным.

За время несения наказания он приобрел многочисленные заболевания, одно из которых – ишемический инсульт мозга – стала причиной его инвалидности, а из-за неполноценного лечения болезнь обострилась, и он стал зависим от лекарств. "В правительственном решении за 2006 год были определены болезни, освобождающие от несения наказания. Моя болезнь также была в этом списке. Но в 2021 году правительство отредактировало этот список, а моя болезнь более не считалась несовместимой с несением наказания. Тем не менее. в новом решении есть пункт, согласно которому препятствием для несения наказания являются болезни, которые угрозу жизни и обострение которых может привести к смерти. Моя болезнь соответствует этим требованиям. Однако ни одна структура не желает озвучить мою проблему и решить ее из-за пожизненного срока», - говорится в письме Аракеляна.

Судебно-правовая система препятствует в выходе на свободу условно-досрочно, отметил заключенный. "Приводятся различные обоснования – возражения правопреемников потерпевших, что я несу наказание в средней зоне безопасности, а претендовать на УДО можно в случае отбытия наказания в минимальной зоне безопасности, и то после определенного времени", - пишет Аракелян.

Согласно статье 57 Уголовно-исправительного кодекса Армении, каждое уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) поделено на три зоны по уровню безопасности – минимальной, средней и максимальной. Каждая из зон делится, в свою очередь, на мягкие и строгие условия содержания. Согласно статье 59 кодекса, в зоне минимальной безопасности отбывают срок заключения осужденные по статьям средней тяжести, в зоне средней безопасности – осужденные на срок до 10 лет, а в зоне максимальной безопасности – осужденные на срок от 10 лет, а также пожизненно заключенные и рецидивисты.

Аракелян также раскритиковал доводы о возражении потерпевших. "Когда создавали Пробационную службу, ее наделили функцией мирового посредника. Но служба ничего не предприняла для этого, более того усложнила процесс примирения. Служба представила суду возражение правопреемника потерпевшего, который скончался еще в 2021 году. Чтобы дать отрицательное заключение, Пробационная служба пошла на подлог, представив в суд фиктивных правопреемников потерпевшего. Согласно закону, правопреемников признает суд в обвинительном вердикте", - пояснил заключенный.

Закон регламентирует 20-летний срок наказания, после которого заключенный вправе претендовать на УДО, добавил он. "Закон не предусматривает обязательным ни мнение правопреемников потерпевших, ни условиями несения наказания. По старым «добрым» традициям, суды ждут одобрения сверху для вынесения положительного решения", - считает Аракелян.

В своем письме он также рассказал, что в течение последних четырех лет обращался с просьбой о смягчении режима - зоны безопасности несения наказания. Но Уголовно-исполнительная служба, по его словам, отказывала в прошении.

"Я сменил три тюрьмы и колонии, администрация каждой из них давала положительное заключение на изменение зоны безопасности, однако Уголовно-исполнительная служба отказывала, мотивируя особой тяжестью преступления, совершенного 21-летним юношей 31 год назад. Решения службы идут вразрез с политикой реабилитации и социализации заключенных", - указано в открытом письме.

По его словам, прокуроры Департамента по надзору за применением наказаний и других мер принуждения Генеральной прокуратуры Армении также возражают против смягчения условий. "У прокуроров этого департамента подход к наказанию в духе советских традиций, они каждый раз возражают при рассмотрении ходатайства об изменении зоны безопасности", - пишет Аракелян.

"За последние пять лет я потерял веру и правосудие и вынужден пойти на радикальные шаги, объявив голодовку и отказываясь от жизненно необходимых мне медикаментов. Это не своеволие, а вынужденная мера, чтобы быть услышанным", - говорится в заключении письма.

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