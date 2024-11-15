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04:29, 15 ноября 2024

Правозащитники осудили предложенную Минюстом Армении концепцию УДО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новая концепция реабилитации и условно-досрочного освобождения заключенных, предложенная Минюстом Армении, в большей степени несет карательную функцию, чем содействует реабилитации осужденных. 

Как писал "Кавказский узел", в августе правозащитники констатировали, что реформы пенитенциарной системы Армении остаются на бумаге: так, в Нубарашенской тюрьме десятилетиями сохраняются бесчеловечные условия содержания, десятилетиями не решаются проблемы отсутствия медпомощи и условий для прогулок и длительных свиданий.

Уголовно-исполнительный кодекс, одобренный правительством Армении в 2022 году, был призван упростить смягчение условий содержания заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, а также обеспечить им возможность освобождения. Вместо этого новые нормы закона фактически ухудшили положение заключенных и усложнили защиту их прав.

Обсуждение новой концепции реабилитации и условно-досрочного освобождения осужденных, представленной Минюстом Армении, состоялось 14 ноября в ереванском Медиа-центре, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир дискуссии на YouTube-канале организации.

Начальник отдела по разработке уголовно-исполнительной и пробационной политики, а также вопросам помилования Минюста Армении Вазгуш Костанян, сообщила, что рабочая группа разработала концепцию УДО в двух вариантах - краткосрочной и долгосрочной модели. Она отметила, что прежде баллы за участие заключенного в мероприятиях были формальностью, но в новой концепции эта система пересмотрена. 

«Краткосрочная модель заключалась в пересмотре системы начисления баллов, которые содействовали в УДО. Ранее заключенный получал оценку вне зависимости от того, в скольких мероприятиях – в одном, двух или десяти – участвовал. В результате терялась мотивация участия в мероприятиях для повышения шансов на условно-досрочное освобождение. Критерии в итоге были пересмотрены, а участие заключенного в программе социализации зачитывали не в комплексе, а начисляли баллы за каждое отдельное мероприятие», - заявила она в ходе обсуждения.

В долгосрочной модели выбран поэтапный вариант, когда главным условием для УДО становится изменение зоны безопасности несения наказания, от максимальной до минимальной. Заключенный получал возможность УДО, только достигнув перевода в зону минимальной безопасности, добавила представитель Минюста.

«В обоих случаях, будь краткосрочная или долгосрочная перспектива, на осужденного с момента его заключения будет составлен индивидуальный план несения наказания с оценкой рисков, на основе которого будет реализована программа реабилитации для его возвращения в общество», - пояснила Костанян.

Согласно статье 57 Уголовно-исправительного кодекса Армении, каждое уголовно-исполнительное учреждение (УИУ) поделено на три зоны по уровню безопасности – минимальной, средней и максимальной. Каждая из зон делится, в свою очередь, на мягкие и строгие условия содержания. Согласно статье 59, в зоне минимальной безопасности отбывают срок заключения осужденные по статьям средней тяжести, в зоне средней безопасности – осужденные на срок до 10 лет, а в зоне максимальной безопасности – осужденные на срок от 10 лет, а также пожизненно заключенные и рецидивисты.

Бывший заключенный Арман Саргсян, освобожденный по УДО, считает, что концепция Минюста на 90% нереализуема. По его словам, уголовно-исполнительная система не готова обслуживать эту концепцию.

«Если исходить из предложения изменения зоны безопасности несения наказания – от максимальной до минимальной, это уже проблематично для пожизненно осужденных. В частности, в пенитенциарных учреждениях с минимальной зоной безопасности условий содержания пожизненно осужденных нет. Для начала надо улучшить условия содержания, а потом думать о реформе. Кроме того, государство не учло позиции суда в проигранных делах. В частности, Административный суд дал правовую оценку, согласно которой штрафные санкции до вступления приговора в законную силу не должны быть включены в характеристику. Есть уже около 50 судебных решений на этот счет, но администрация тюрем игнорирует этот факт, вписывая штрафные санкции в личное дело, в результате чего заключенные вынуждены каждый раз обжаловать действия администрации в тюрьме, чтобы с них сняли эти наказания», - заявил он в ходе обсуждения.

Из порядка сотни пожизненно осужденных лишь трем или четырем смягчили зону безопасности до той, которая позволяет рассчитывать на условно-досрочное освобождение, добавил бывший заключенный. «Другим препятствием для УДО является нарушение сроков рассмотрения УДО в суде. Закон регламентирует 15-дневный срок, но на практике есть прецедент, когда заявление об УДО рассматривается уже год и восемь месяцев. Прокуратура создает препятствия для УДО, проводя карательную политику, а не политику поощрения», - сказал Саргсян.

Еще одной проблемой, по его мнению, является отсутствие у заключенного возможности участия в программе реабилитации до вынесения приговора и этапирования в тюрьму или колонию. «Взять пример, когда суд длится четыре года, осуждают на пять лет лишения свободы, и уже после этапа заключенный получает возможность обратиться за УДО. Но так как он не участвовал в программе реабилитации, он априори лишается возможности УДО», - пояснил бывший заключенный.

Глава общественной организации «Центр правовых инициатив», правозащитница Наре Ованнисян раскритиковала предложенные механизмы оценки поведения заключенного.

«В частности, предусмотрено, что в случае отсутствия штрафных санкций, заключенный получает 10 баллов, а в случае нарушения с него списывается до 15 баллов. Получается, что списывают больше баллов, чем засчитывают. Обсуждается фактор нарушений, связанных с агрессивностью и конфликтностью осужденного. В рамках политики реабилитации заключенных необходимо работа психологов с этой категорией осужденных», - заявила она в ходе обсуждения.

Заключенным снимают баллы также за тяжесть преступления, но этот подход неприемлем, поскольку и тяжесть деяния, и степень общественного риска учитывались при вынесении приговора, добавила правозащитница. «В случае с пожизненно осужденными предлагается списывать 30 баллов, в случае с рецидивом снимается 10 баллов. После принятия концепции с осужденных будут списаны баллы, что отразится на характеристике заключенных. Необходимо предотвращать повторное совершение преступления», - отметила Ованнисян.

Концепция также предусматривает начисление баллов, если заключенный устраивается на работу, но на практике эта возможность доступна очень немногим заключенным. «Пенитенциарные учреждения не в состоянии обеспечить объем работы, а у заключенного могут быть проблемы со здоровьем, которые препятствуют работе», - подчеркнула правозащитница.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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