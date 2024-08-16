Правозащитники назвали системными нарушения прав заключенных в Нубарашенской тюрьме

16 августа 2024, 20:37

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Члены "Сасна Црер", отбывающие наказание в Нубарашенской тюрьме, сообщили о бесчеловечных условия содержания, отсутствии медпомощи и условий для прогулок и длительных свиданий. Эти проблемы не решаются десятилетиями, а реформы пенитенциарной системы остаются на бумаге, заявили армянские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Уголовно-исполнительный кодекс, одобренный правительством Армении в 2022 году, был призван упростить смягчение условий содержания заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, а также обеспечить им возможность освобождения. Вместо этого новые нормы закона фактически ухудшили положение заключенных и усложнили защиту их прав, заявили в декабре 2023 года участники дискуссии, вызванной голодовкой в одной из колоний.

Новый кодекс регламентирует, в том числе порядок изменения условий содержания. О том, что вводится "гибкий механизм постепенной смены режимов от строгого к мягкому", сообщала 13 мая 2022 года пресс-служба премьер-министра Армении. Однако на практике ситуация с запросами о смягчении условий содержания заключенного практически не изменилась, указала правозащитница Зара Ованнисян.

16 августа в ереванском клубе журналистики «Медиа центр» состоялось обсуждение о правах и условиях содержания заключенных в Нубарашенской тюрьме. Поводом для дискуссии стало письмо о нарушениях от членов «Сасна Црер», отбывающих наказание в Нубарашенской тюрьме, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир дискуссии в Facebook*.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", с 17 по 31 июля 2016 года удерживал захваченное здание ППС. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Эксперт по правовым вопросам Фонда развития и защиты права Давид Гюрджян назвал проблемы нарушения прав заключенных, а также условия их содержания, системными для пенитенциарной системы Армении. Проблемой же Нубарашенской тюрьмы, в частности, является отсутствие зоны средней безопасности, соответствующей тяжести преступления.

"Сигнал о проблемах в Нубарашенской тюрьме получен от членов "Сасна Црер". Тяжесть уголовной статьи предусматривает для них зону средней безопасности. Заключенным этой категории, в частности, полагается не менее трех часов прогулки под открытым небом, но тюрьма лишена условий. Формально, осужденные зоны средней безопасности пользуются условиями осужденных зоны максимальной безопасности – от одного до двух часов прогулки в закрытом помещении", - заявил он в ходе дискуссии.

Согласно статье 57 Уголовно-исправительного кодекса, каждое УИУ поделено на три зоны безопасности – минимальной, средней и максимальной, каждая из которых делится, в свою очередь, на мягкие и строгие условия содержания. Согласно статье 59, в зоне минимальной безопасности отбывают срок заключения осужденные по статьям средней тяжести, в зоне средней безопасности – осужденные на срок до 10 лет, а в зоне максимальной безопасности – осужденные на срок от 10 лет, а также пожизненно заключенные и рецидивисты.

Еще одной проблемой этого исправительного учреждения являются условия в камерах и комнатах для длительных и коротких свиданий, добавил Гюрджян. "Осужденные зоны средней безопасности имеют право на одновременное свидание с четырьмя взрослыми и пятью несовершеннолетними. Но в комнате свиданий только одна кровать, в двух из трех комнатах нет окон, а в третей и вовсе окно сломано, что создает проблемы для ночлега. Также отсутствуют санитарно-гигиенические условия, особенно если речь о длительных свиданиях с детьми", - пояснил эксперт.

Администрация тюрем не предоставляет заключенным также полагающийся отпуск в 10 дней, продолжил он. "Есть решение суда, предоставить заключенному отпуск, но администрация отпустила его лишь на пять часов, мотивируя, что вправе регулировать срок отпуска. Но положение в кодексе, дающее такое право, отсутствует. В результате мы сталкиваемся с длительным процессом восстановления попранных прав", - подчеркнул Гюрджян.

Адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян заявила о наличии правового прецедента, согласно которому суд постановил выплатить компенсации в два миллиона драмов (около 5150 долларов США) бывшему заключенному Нубарашенской тюрьмы. "Иск был подан после отбытия наказания, и суд счел бесчеловечными условия содержания как в самой камере, так и комнатах для свиданий. ЕСПЧ вынес несколько решений, в частности, против Турции, согласно которым условия содержания, аналогичные условиям содержания Нубарашенской тюрьме, являются бесчеловечными и нарушают 3-ю статью Конвенции по правам человека", - заявила она в ходе дискуссии.

Еще одной проблемой является отсутствие условий для социализации заключенных, считает адвокат. "Все что есть - для галочки. Системных изменений для социализации заключенных, в том числе осужденных на пожизненный срок, нет. Поводом для отказа в УДО становится невыплата материального ущерба. Но что предприняло государство, чтобы заключенный мог работать и выплачивать ущерб? Нужно создать условия, потом оценивать поведение", - подчеркнула Чатинян.

Заключенные также лишены возможности получать медицинскую помощь, добавила она. "Тюрьмы не оборудованы необходимым оборудованием для медицинского обследования. Пока состояние заключенного не ухудшится и его на машине скорой помощи не отвезут в больницу, он не получит необходимого вмешательства. Есть также нехватка медицинского персонала", - отметила адвокат.

Проблемы пенитенциарной системы редко выходят за стены тюрем, так как осужденные опасаются мести со стороны тюремной администрации, заявила в ходе обсуждения глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Она назвала письмо членов "Сасна Црер" о ситуации в Нубарашенской тюрьме докладом, в котором приведены системные проблемы уголовно-исправительного учреждения. "Проблемы Нубарашенской тюрьмы неизменны. Также было и пять-десять лет назад", - отметила она.

Есть проблема обжалования условий содержаний, абсолютное большинство заключенных лишены такой возможности, так как услуги адвокатов платные, добавила Карапетянц." Но даже если дело доходит до суда, проблема не устраняется. Администрация тюрьмы ссылается на невозможность выполнить постановление суда из-за отсутствий условий. Та же проблема условий прогулок не решена из-за отсутствия помещений, предусмотренных для прогулок", - пояснила правозащитница.

По ее словам, есть две структуры, которые вправе посещать пенитенциарные учреждения и фиксировать нарушения – офис омбудсмена и мониторинговая группа. "Но даже если они поднимут отчеты пятнадцатилетней давности и просто сменят дату, то, заверяю, ничего не изменится. В Нубарашенской тюрьме те же проблемы из года в год", - подчеркнула она.

Государство получает финансовое содействие от западных стран для реформирования пенитенциарной системы, однако реформы остаются на бумаге, заключила Карапетянц.

Ранее правозащитники раскритиковали результаты уголовно-исполнительной реформы в Армении. По их словам, поправки в законодательство, призванные упростить смягчение условий содержания заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, а также обеспечить возможность условно-досрочного освобождения, фактически ухудшили положение заключенных и усложнили защиту прав осужденных.

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