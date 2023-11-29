Правозащитники заявили о нарушении прав пожизненно заключенных в Армении

29 ноября 2023, 23:14

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Наиболее острыми проблемами в тюрьмах остаются неправомерные отказы в условно-досрочном освобождении и смягчении условий, а также качество медпомощи, заявили правозащитники, комментируя голодовку в армянской тюрьме семи пожизненно осужденных. Инициатор голодовки, отбывающий пожизненное наказание Артур Мкртчян, отметил, что положительных изменений для таких осужденных нет, несмотря на новые законы в этой сфере.

Как писал "Кавказский узел", семь заключенных, отбывающих пожизненное наказание в учреждении "Севан", объявили голодовку в знак протеста против отказа судов смягчить условия одному из осужденных, сообщил Минюст Армении.

Семеро пожизненно заключенных продолжают голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Нона Навикян.

Участники акции протеста находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья, по ее словам, не вызывает тревогу. "Накануне с заключенными встретились замминистра юстиции, а также глава уголовно-исполнительной службы", - сказала пресс-секретарь.

Шестеро пожизненно заключенных объявили голодовку в знак солидарности с требованием одного из них, пояснила Навикян. "Статистика по заключенным, которым смягчили условия содержания, свидетельствует, что этот механизм работает", - отметила она, добавив, что статистику поданных заявлений о смягчении условий содержания и отказов по ним предоставят в ответ на письменный запрос.

Наиболее острыми проблемами в тюрьмах остаются проблема здравоохранения и условия в тюрьмах, заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель наблюдательной группы по контролю исправительных учреждений, правозащитница Зара Ованнисян.

Она напомнила, что в рамках реформ был принят новый кодекс, который регламентирует, в том числе, порядок изменения условия содержания. Однако на практике, по ее словам, эти изменения работают неполноценно. "Изменение формы содержания заключенного осталось почти без изменений. К примеру, очень редко применяется открытый тип заключения, когда осужденный утром уходит на работу, а вечером возвращается в тюрьму", - отметила Ованнисян.

По мнению правозащитницы, основной причиной этого является отсутствие электронных средств слежения. "Закон изменили, однако технические возможности недостаточны, чтобы удовлетворить нормы закона", - считает она.

Заявку на изменение формы содержания рассматривает независимая комиссия, пояснила Ованнисян. "Тюремная администрация тоже может ходатайствовать об этом. В нашей практике было, когда тюремная администрация дает положительную характеристику, однако комиссия отказывает. При этом решение комиссии непублично", - подчеркнула правозащитница.

Основной же проблемой здравоохранения в тюрьмах являются нехватка медицинского персонала и загруженность работы Скорой помощи, сказала она. "Оказание медицинской помощи передали Минздраву. В долгосрочной перспективе это может оказать влияние на качество медицинских услуг. Но на данный момент система испытывает нехватку кадров. Желающих работать в тюрьмах крайне мало. И это влияет на качество здравоохранения. Нехватка машин скорой помощи также влияет на качество здравоохранения. Есть регион, который обслуживают две машины скорой помощи. Эти же две машины должны успеть на вызов в тюрьму. Кроме того, необходимо учесть, что не менее половины заключенных – хронические больные, и им необходима медпомощь. Это также перегружает систему здравоохранения в тюрьмах", - утверждает Ованнисян.

Голодовка пожизненно заключенных обнажила проблему освобождения по УДО, считает глава общественной организации "Журналисты за права человека", главред портала Forrights.am, правозащитница Жанна Алексанян.

"Заключенные вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы напомнить о проблемах. Среди них есть заключенные, которые 20-30 лет в тюрьмах, среди них есть заключенные, которые в тюрьме перенесли инфаркт и инсульт, а их состояние здоровья несовместимо с несением наказания. Однако все они продолжают сидеть за семью замками. Судебная система закрыла любую возможность для их освобождения по УДО или изменения формы заключения. А о помиловании и речи не идет", -сказала он корреспонденту "Кавказского узла".

Возможность изменения формы заключения, предусмотренная законодательством, также не действует, добавила правозащитница. "За четыре года только один пожизненно заключенный был освобожден [по УДО]. Действуют программы реабилитации, но пожизненно заключенным, которые участвуют во всех программах и выделяются положительным поведением, отказывают, мотивируя, что риск совершения ими нового преступления высок. При этом эти утверждения не подкреплены никакими фактами", - пояснила Алексанян.

Пожизненно заключенных милуют сами потерпевшие, предоставляя соответствующий документ, но государство не милует, подчеркнула она. "Пашинян отлично знает, что многие из пожизненно заключенных невиновны, что их несправедливо осудили. Но ничего не желает менять. Проще манипулировать и играть в ложную демократию. Впечатление, что в судебной системе, а может и выше, есть табу по вопросу пожизненно осужденных", - сказала правозащитница.

Государство в очередной раз испытало на нас [пожизненно заключенных] новые законы, которые были провалены, заявил пожизненно заключенный Артур Мкртчян, объявивший голодовку в знак протеста против отказа изменить форму заключения, в своем письме на имя премьер-министра, которое опубликовано на портале Forrights.am

«Кавказский узел» ранее писал о рядовом Артуре Мкртчяне, которого в 1997 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве пятерых сослуживцев. В марте 2015 года Мкртчяну было отказано в пересмотре дела. Мкртчян не признал себя виновным, заявив на суде, что убийство совершили незнакомые ему люди. В интервью бывший военный прокурор тех лет Гагик Джангирян сообщил оперативные данные, согласно которым, в день убийства на воинских позициях действительно находились незнакомые люди.

Он, в частности, отметил, что его этапировали из УИУ "Армавир" в Севанскую колонию на основании положительной характеристики. При этом, по его словам, при этапировании его мнение не учитывали. "Но уже через месяца я превратился в заключенного, у которого «должно сформироваться положительное поведение». Все отделы колонии дали мне отрицательную оценку. А суд первой инстанции, Апелляционный и Кассационный суды, основываясь на этой оценке, отказали мне в жалобе», - пишет пожизненно заключенный.

Решение комиссии, созданной по приказу Минюста Армении, обжалованию не подлежит, то есть находятся вне контроля судебной системы, добавил Мкртчян.

"В кассационной жалобе я поднял этот вопрос, можно ли обжаловать решение комиссии, которое не соответствует данным личного дела, или заключение комиссии непогрешимо? Решение субъективно или объективно, допустимо ли самоуправство при его принятии? От Кассационного суда я ожидал такого решения, которой станет прецедентным. Однако суд не принял мою жалобу в производство", - подчеркнул он в письме, опубликованном 27 ноября.

Несмотря на законодательные изменения, правила "игры" остались прежними, и никаких положительных подвижек нет, считает заключенный. "Я деградирую, причина этого антиконституционное содержание нового уголовно-исправительного кодекса. Вместо реабилитации заключенного мы вернулись к политике наказания. Это противоречит принципам, провозглашенным правительством Армении. Все стало формальным, а мы не вышли из советского бюрократического болота. В реальности действует не закон, а выполняется план, и все остается на бумаге. На бумаге со мной ведут работу, что у меня положительное поведение сформировалось, и по этому поводу высказывают отрицательную позицию. На бумаге, без каких-либо обоснований определяют риски совершения нового преступления", - говорится в письме Мкртчяна.

"Кавказский узел" также писал, что Артур Мкртчян в 2020 году объявлял голодовку в знак протеста против изменения режима содержания.

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