Тюрьма. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 ноября 2023, 17:34

Пожизненно заключенные объявили голодовку в армянской тюрьме

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Семь заключенных, отбывающих пожизненное наказание в учреждении "Севан", объявили голодовку в знак протеста против отказа судов смягчить условия одному из осужденных, сообщил Минюст Армении.

Семеро пожизненно заключенных Уголовно-исполнительного учреждения "Севан" объявили бессрочную голодовку в знак протеста против решения комиссии по распределению,  которая отклонила  прошение другого пожизненно заключенного о переводе в тюрьму с более благоприятными условиями содержания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе  Минюста Армении.

По словам представителя ведомства, заключенный обжаловал решение комиссии в суде, однако суд первой инстанции и Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу, а Кассационный суд отказался принять жалобу в производство. "Заключенные утверждают, что ряд положений нового уголовно-исправительного кодекса не действуют или действуют неполноценно, в частности, в вопросе смягчения условий наказания. Это не соответствует действительности. В частности, только за 2023 год были смягчены условия содержания пятерых пожизненно заключенных", - отметил сотрудник пресс-службы.

По данным ведомства, в уголовно-исправительных учреждениях Армении отбывают пожизненный срок 87 заключенных. "Двое из них отбывают срок в строгих условиях зоны максимальной безопасности, 50 – в мягких условиях зоны максимальной безопасности, 14 – в строгих условиях зоны средней безопасности, 16 – в мягких условиях зоны средней безопасности, 4 – в строгих условиях зоны минимальной безопасности и один – 14 – в мягких условиях зоны минимальной безопасности», - пояснили в пресс-службе.

Согласно статье 57 Уголовно-исправительного кодекса, каждое УИУ поделено на три зоны безопасности – минимальной, средней и максимальной, каждая из которых делится, в свою очередь, на мягкие и строгие условия содержания. Согласно статьей 59, в минимальной зоне безопасности отбываю срок заключения осужденные по статьям средней тяжести, в средней зоне безопасности – осужденные на срок до 10 лет, а в максимальной зоне безопасности – осужденные на срок от 10 лет, а также пожизненно заключенные и рецидивисты.

"Кавказский узел" также писал, что ранее заключенный Камо Папян объявлял голодовку , требуя встречи с послом России в Армении Вячеславом Коваленко, начальником полиции Армении Владимиром Гаспаряном и фоторепортером Гагиком Шамшяном. 

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Примечание:

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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