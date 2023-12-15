Правозащитники раскритиковали результаты уголовно-исполнительной реформы в Армении

15 декабря 2023, 01:56

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Уголовно-исполнительный кодекс, одобренный правительством Армении в 2022 году, был призван упростить смягчение условия содержания заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, а также обеспечить им возможность освобождения. Вместо этого новые нормы закона фактически ухудшили положение заключенных и усложнили защиту их прав, заявили участники дискуссии, вызванной голодовкой в одной из колоний.

Как писал "Кавказский узел", семь заключенных, отбывающих пожизненное наказание в учреждении "Севан", в ноябре объявили голодовку, протестуя против отказа судов смягчить условия одному из осужденных. Неправомерные отказы в условно-досрочном освобождении и смягчении условий, а также качество медпомощи остаются наиболее острыми проблемами заключенных, констатировали правозащитники. Инициатор голодовки, пожизненно осужденный Артур Мкртчян, также отметил, что новые законы в сфере уголовно-исполнительного права положительных изменений не принесли.

В рамках реформы уголовно-исполнительного права был принят новый кодекс, который регламентирует, в том числе порядок изменения условий содержания. О том, что вводится "гибкий механизм постепенной смены режимов от строгого к мягкому", сообщала 13 мая 2022 года пресс-служба премьер-министра Армении. Однако на практике ситуация с запросами о смягчении условий содержания заключенного практически не изменилась, указала правозащитница Зара Ованнисян.

Проблемы заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки, стали предметом дискуссии «Наказать нельзя помиловать. Где государство ставит запятую?», которая состоялась 13 декабря в Ереванском медиацентре передал корреспондент «Кавказского узла», просмотревший прямой эфир обсуждения на странице организации в Facebook*.

Глава отдела социальных, психологических и правовых работ уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Цовинар Тадевосян пояснила, что решение, в какой зоне безопасности пенитенциарного учреждения заключенный должен отбывать наказание, принимает специальная комиссия.

«Она состоит из 11 человек, представляющих различные ведомства, в том числе Минюст. Решение принимается простым большинством голосов. А вот решение, какой тип условия содержания должен быть – мягкий или строгий – принимает тюремная администрация. Основным моментом является заключение, которое дают психологи и сотрудники пенитенциарного учреждения о соответствии заключенного к изменению зоны безопасности или условий содержания», - заявила она в ходе обсуждения.

Согласно статье 57 Уголовно-исправительного кодекса, каждое пенитенциарное учреждение поделено на три зоны безопасности – минимальной, средней и максимальной. Каждая из этих зон, в свою очередь, предусматривает разделение на мягкие и строгие условия содержания. Согласно статье 59, в зоне минимальной безопасности отбывают срок заключения осужденные по статьям средней тяжести, в зоне средней безопасности – осужденные на срок до 10 лет, а в зоне максимальной безопасности – осужденные на срок от 10 лет, а также пожизненно заключенные и рецидивисты.

Тадевосян отметила, что с 2020 года комиссии удовлетворили 50 ходатайств об изменении условий содержания. По ее мнению, такая динамика свидетельствует об эффективности работы комиссий.

«На данный момент в Армении 87 пожизненно заключенных. Из них двое отбывают срок в строгих условиях зоны максимальной безопасности, 50 – в мягких условиях зоны максимальной безопасности, 14 – в строгих условиях зоны средней безопасности, 16 – в мягких условиях зоны средней безопасности, четверо – в строгих условиях зоны минимальной безопасности и один – в мягких условиях зоны минимальной безопасности», - привела данные чиновница.

Представитель Минюста также пояснила, почему заключения, данные одному и тому же пожизненно заключенному, ходатайствующему о смягчении условий содержания, могут отличаться. «В одном случае заключение комиссии касается изменения условий отбывания наказания с камерного на барачный режима, а в другом смягчение дает заключенному возможность, к примеру, рассчитывать на социальный отпуск в 30 дней. Комиссия дает заключение, с учетом рисков, которые может нести смягчение», - сказала Тадевосян.

Артур Мкртчян в своем письме, в частности, пишет, что его этапировали из уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) «Армавир» в Севанскую колонию на основании положительной характеристики. Однако, по его словам, при этапировании его мнение не учитывали. «Но уже через месяц я превратился в заключенного, у которого «должно сформироваться положительное поведение». Все отделы колонии дали мне отрицательную оценку, а суд первой инстанции, апелляционный и кассационный суды, основываясь на этой оценке, отказали мне», - рассказал заключенный в письме, опубликованном на портале Forrights.am.

Глава общественной организации «Центр правовых инициатив», правозащитница Наре Ованнисян в целом положительно оценила реформу уголовно-исполнительного права, однако признала, что поправки лишь усложнили изменение условий содержания.

«Заключенные, которые протестовали против отказа комиссии и объявили голодовку, отмечали, что прежняя редакция закона, регулирующего изменение условий содержания, предусматривала четыре типа режима – закрытый, полузакрытый, полуоткрытый и открытый. Из семерых заключенных, объявивших голодовку, двое несут наказание в строгих условиях минимальной зоны безопасности, пятеро – в мягких условиях средней зоны безопасности. Оба режима аналогичны прежнему полуоткрытому режиму наказания. Получается, что прежде им оставался один шаг до режима, который позволял бы рассчитывать на социальный отпуск и возможность работы за пределами колонии, а сегодня этот процесс усложнился в два-три раза. Пожизненно заключенные возмущались, что их режимы по сути ничем не отличаются: разница лишь в том, что одним полагается на два свидания больше, сем другим», - заявила она во время дискуссии.

Другой проблемой, по мнению правозащитницы, является условно-досрочное освобождение пожизненно заключенных. «На мой взгляд, основная проблема – отсутствие политической воли. За последние пять лет двое пожизненно заключенных освободились из-за тяжелой болезни, несовместимой с отбыванием наказания, еще четверо – по УДО. Но смелости у государства еще не хватает, возможно из-за резонанса в их делах», - предположила Ованнисян.

Государство обязано обеспечить пожизненно заключенным право на смягчения условий содержания, а также на освобождение и интеграцию в общество, заявила в ходе обсуждения адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян. Она подчеркнула, что эти обязательства закреплены в Европейской конвенции по правам человеке и резолюции Европарламента, которая гарантирует пожизненно заключенным право на свободу при определенных условиях.

«Государство должно разработать эффективные шаги, чтобы не усложнять возможность освобождения или смягчения режима пожизненно осужденным. Есть прецедент ЕСПЧ, отказ государства обеспечить право на свободу был признан нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток). ЕСПЧ счел, что заключенный после определенного времени, учитывая обстоятельства преступления и срок заключения, имеет право на освобождение и реинтеграцию в общество. Этот же принцип распространяется на изменение условий содержания», - пояснила она.

Судебная система априори выносит решения, которые исключают возможность УДО для пожизненно осужденных, добавила адвокат.

«Наша организация защищает интересы одного пожизненно осужденного, Камо Шалунца, который уже 28 лет в заключении. У него нет ни одного административного или дисциплинарного взыскания, у него свыше десятка грамот об участии в различных программах реинтеграции в общество. Три года назад ему изменили режим содержания на полуоткрытый, он работает в колонии, выплачивает компенсацию потерпевшим. У него положительные заключения от всех инстанций, кроме службы пробации, которая выдает однотипное заключение о риске рецидива. Непонятно, как служба пробации пришла к такому выводу, но суд каждый раз отказывает Шалунцу, мотивируя отказ тем, что он не полностью выплатил компенсацию пострадавшим. Суд не принимает во внимание заключения о его исправлении, хотя есть прецедент Кассационного суда: если заключенный не исправился, но находится на пути исправления, отказа в освобождении не должно быть», - подчеркнула Чатинян.

Ветерана Афганской и Карабахской войн Камо Шалунца приговорили к смертной казни в 1995 году, суд признал его виновным в убийстве двух солдат. Сам он отрицает свою вину, утверждая, что признательные показания у него выбили под пытками. В 2020 году ему изменили режим содержания на полуоткрытый.

Адвокат правозащитной организации также назвала главной причиной такого подхода судов отсутствие политической воли. «Нужно, чтобы судебная система признала, что пожизненно заключенный также имеет право на освобождение или смягчение условий содержания», - заключила Чатинян.

Представитель уголовно-исполнительной службы Минюста Армении сообщила, что все семеро пожизненно заключенных, объявлявшие голодовку, прекратили ее еще 4 декабря. «После окончания голодовки они находились под наблюдением врачей, их жизням ничего не угрожает», - заявила пресс-секретарь ведомства Нона Навикян.

С 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года от пожизненно заключенных поступило 29 ходатайств об изменении условий режима содержания, сказано в письменном ответе уголовно-исполнительной службы Минюста Армении на запрос «Кавказского узла». «Комиссия вынесла отрицательное решение по 21 ходатайству, пять – удовлетворили, еще три ходатайства находятся в процессе изучения. Заключенные имеют право обжаловать решения комиссии в судебном порядке», - отмечено в документе.

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