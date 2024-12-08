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22:01, 8 декабря 2024

Представители МВД Армении посетили в больнице избитого полицейскими беженца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избитого полицейскими беженца из Нагорного Карабаха посетили в ереванской больнице сотрудники МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", трое полицейских города Чаренцаван Котайкской области Армении избили беженца из Нагорного Карабаха Ару Оганяна, после чего потребовали от него сказать, что последний получил травмы в результате падения. Об этом заявил 7 декабря адвокат Роман Ерицян, который также является беженцем из Нагорного Карабаха.

По словам Романа Ерицяна, 7 декабря после того, как он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение об избиение в Чаренцаванском ОВД Ары Оганяна из Нагорного Карабаха, сотрудники контрольного управления МВД Армении посетили Оганяна в медицинском центре «Микаелян».

«Оганян рассказала, что вчера сотрудники МВД РА поинтересовались произошедшим и состоянием здоровья. А сегодня сотрудники отдела внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД РА посетили больницу и взяли объяснения от Оганяна о случившемся», - отметил адвокат.

Ерицян добавил, что «никаких новостей, в том числе и из Следственного комитета о возбуждении уголовного дела о применении насилия и злоупотреблении полномочиями, нет».

Также адвокат отметил, что «вчера об инциденте сообщил в офис омбудсмена Армении, но посещений Оганяна правозащитниками не было».

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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