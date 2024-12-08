Беженец из Нагорного Карабаха избит полицейскими в Армении

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Ара Оганян избит полицейскими в городе Чаренцаван, они вынудили его сказать, что травмы получены в результате падения.

Трое полицейские города Чаренцаван Котайкской области Армении избили беженца из Нагорного Карабаха Ару Оганяна, после чего потребовали от него сказать, что последний получил травмы в результате падения, сообщил 7 декабря адвокат Роман Ерицян, который также является беженцем из Нагорного Карабаха.

В видеосообщении Ерицян сказал, что «в одном из отделений Чаренцаванского РОВД трое полицейских жестоко избили Ару Оганяна из Арцаха (Нагорного Карабаха), в результате чего он уже четвертый день находится на лечении в медицинском центре «Микаелян» в Ереване».

«Прежде чем доставить его в больницу, полицейские угрожали Оганяну и требовали рассказать, что травмы он получил в результате падения. Итак, человека с травмами, полученными в результате «падения», сначала доставили в больницу Чаренцавана, откуда его направили в медицинский центр «Микаелян». По словам родственников, сотрудники того же отдела также применяли насилие к ним, как и к другим людям», - сказал Ерицян.

Он отметил, что выясняет личности полицейских. «Избитый мужчина поддался угрозам полицейских и сказал, что упал, но после четырех дней лечения, когда выяснилось, что предстоит долгое лечение, Оганян решил рассказать, что с ним случилось», - отметил адвокат.

«Оганян вместе с родственником работал в одном из предприятий Чаренцавана. У родственника исчезло золотое украшение. Ара Оганян собрал работников и попросил вернуть украшение. Через сутки, когда украшение не было возвращено, он предложил всем работникам, учитывая трудное социальное положение, организовать сбор денег, чтобы помочь. Работники согласились. Но родственник все же обращается в полицию, а полиция, узнав об инициативе сбора денег, начинает подозревать Оганян в организации кражи. В отделении Оганяну предлагается признаться в совершении кражи, тот отказывается. Его избивают, а после выталкивают из отделения. Родственники увозят его в больницу Чаренцавана, оттуда - в медцентр в Ереване. Достаточно посмотреть на Оганяна, чтобы понять, что он подвергся жестокому физическому и психологическому насилию», - рассказал адвокат.

Он добавил, что «полицейские, поняв, что Ара Оганян невиновен, продолжили свои насильственные действия в отношении родственников Оганяна и работников предприятия, предлагая разные варианты выхода из ситуации, но никто не признал вину».

«В итоге полиция решает открыто уголовное дело, но не об избиении, а по краже. Но дело в том, что Ара Оганян и его родные находятся в травмированном состоянии, только сегодня решились мне рассказать неофициально. В любом случае Оганяну предстоит долгое лечение и восстановление», - отметил адвокат в завершение.

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