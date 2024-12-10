Абхазия попросила РФ возобновить софинансирование выплат бюджетникам

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Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить софинансирование зарплат абхазских бюджетников.

Как информировал "Кавказский узел", власти России с 1 сентября приостановили соцвыплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и силовикам. Также в Абхазии обострился энергокризис, 9 декабря жители республики пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии закрыли школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Временно исполняющий обязанности (врио) премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат работникам бюджетных организаций, сообщил сегодня "Интерфакс".

Бганба пояснил, что направил обращение Мишустину из-за сложившейся в Абхазии тяжелой ситуации. Он напомнил, что власти России с сентября текущего года приостановили все социальные выплаты кроме пенсий, передал ТАСС.

Днем ранее врио министра финансов Владимир Делба отчитался перед врио президента Абхазии Бадрой Гунба о выплате зарплат бюджетникам. Он пояснил, что на первом этапе зарплаты выплачены силовикам, далее планируется выплатить зарплаты сотрудникам миграционной службы, МЧС, МНС и ГТК, затем будут выплачены зарплаты работникам социальной сферы, отметил телеграм-канал "D News Абхазия".

Ситуация по выплатам зарплат остаётся сложной, но контролируемой, подчеркнул Делба.

Напомним, власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста, причиной которых стало заключение властей республики с Россией инвестиционного соглашения. В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Абхазская оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании намерена добиваться отмены заключенного с Россией инвестиционного соглашения. Также оппозиция призвала незамедлительно приступить к конституционным реформам в Абхазии. Бжания выступил против перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления. 28 ноября парламент Абхазии объявил 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

6 декабря власти Абхазии заявили, что российская сторона запретила ввоз мандаринов будто бы из-за вредоносной мушки. Абхазская сторона отрицает ее наличие. Информация о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии не соответствует действительности, Россия не вводила запрет на поставку сельхозпродукции из Абхазии, заявил Россельхознадзор.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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