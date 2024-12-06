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16:42, 6 декабря 2024

Власти Абхазии сообщили о запрете ввозить мандарины в Россию

Мандарины на рынке. Фото Марины Солошко, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ввоз мандаринов из Абхазии запрещен российской стороной, санитарные службы Абхазии опровергают наличие вредоносной мушки.

"Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова исполняющего  обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.

По его словам, "санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки". "Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю", - приводятся слова Бганбы в публикации.

На сайте Россельхознадзора на 16.35 мск не содержится данных о запрете на ввоз абхазских мандаринов.

"Кавказский узел" писал, что ранее ограничения на ввоз продукции растительного и животного происхождения из Абхазии вводились в 2007 году, тогда Россельхознадзор связал ограничения с африканской чумой свиней.

Напомним, 3 декабря на внеочередном заседании парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста из-за заключения инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Аналитики предположили, что вслед за отказом от ратификации соглашения может начаться давление на Абазию.  "Это может очень не понравиться администрации президента [России], которая готовила это соглашение. Роспотребнадзор может найти жучка в [импортируемых] мандаринах или заявить, что в Абхазии опасно отдыхать, или Россия просто не станет продавать в долг электричество. В других странах его можно купить, но еще дороже, и в долг абхазам его никто не продаст. Про реакцию все будет понятно по тому, как ситуацию будут освещать центральные телеканалы. Но некоторые предприниматели, ведущие дела с Абхазией, уже на всякий случай взяли паузу до прояснения ситуации", - заявил он.

Напомним, оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании 28 ноября парламент Абхазии объявил 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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