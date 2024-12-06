Власти Абхазии сообщили о запрете ввозить мандарины в Россию

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Ввоз мандаринов из Абхазии запрещен российской стороной, санитарные службы Абхазии опровергают наличие вредоносной мушки.



"Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.



По его словам, "санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки". "Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю", - приводятся слова Бганбы в публикации.

На сайте Россельхознадзора на 16.35 мск не содержится данных о запрете на ввоз абхазских мандаринов.

"Кавказский узел" писал, что ранее ограничения на ввоз продукции растительного и животного происхождения из Абхазии вводились в 2007 году, тогда Россельхознадзор связал ограничения с африканской чумой свиней.

Напомним, 3 декабря на внеочередном заседании парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста из-за заключения инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Аналитики предположили, что вслед за отказом от ратификации соглашения может начаться давление на Абазию. "Это может очень не понравиться администрации президента [России], которая готовила это соглашение. Роспотребнадзор может найти жучка в [импортируемых] мандаринах или заявить, что в Абхазии опасно отдыхать, или Россия просто не станет продавать в долг электричество. В других странах его можно купить, но еще дороже, и в долг абхазам его никто не продаст. Про реакцию все будет понятно по тому, как ситуацию будут освещать центральные телеканалы. Но некоторые предприниматели, ведущие дела с Абхазией, уже на всякий случай взяли паузу до прояснения ситуации", - заявил он.

Напомним, оппозиция заявила, что после отставки Аслана Бжании 28 ноября парламент Абхазии объявил 15 февраля 2025 года датой проведения досрочных президентских выборов.

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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