Гиды потребовали прекратить полицейское насилие в Грузии
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Представители турбизнеса на акции у национальной администрации туризма Грузии потребовали прекратить насилие в отношении участников протестов и провести новые парламентские выборы.
Как писал "Кавказский узел", к 5 декабря сотрудники офиса омбудсмена посетили 260 задержанных на акциях протеста в Грузии, и 188 из них пожаловались на неправомерное обращение со стороны силовиков. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах. Травмы зафиксированы у 138 человек, сообщил 6 декабря офис омбудсмена.
В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 и 5 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны 13 подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики.
Акция протеста состоялась сегодня в Тбилиси перед национальной администрацией туризма. Как рассказали ее участники, они вышли против применения насилия в отношении участников митингов, требующих досрочных выборов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.
"Я русскоязычный гид и работаю с людьми из разных стран: это и Израиль, и Казахстан, и Канада, Америка, Европа, и Литва, Латвия, Эстония. И мои европейские туристы прямо сказали, что если мы идём не в Европу, а в Россию, то они к нам не приедут. И вот я остался в этом году без зимних туристов. И чтобы исправить эту ситуацию, это правительство должно уйти. Нужно провести свободные выборы. Тогда туристы приедут, потому что они хотят не в постсоветскую, а в свободную страну", - говорит горный гид Михаил Зедгенидзе.
"Мы пришли в первую очередь отстаивать права молодых людей, которые пострадали от полицейского насилия. Как можно поднимать руку на них? А что касается бизнеса, то все мои туристы, с кем я работала, высказали солидарность с нами. Вы представляете, казахские туристы записали видео, на котором выказали полную поддержку нашим митингам", - говорит "Кавказскому узлу" гид Марта Силагадзе.
Туризм - это такой бизнес, который развивается только в устойчивом демократическом обществе
Невозможно отделить политические права от турбизнеса, подчеркнула гид Наталья Бахтадзе. "Туризм - это такой бизнес, который развивается только в устойчивом демократическом обществе. Ни туристы не поедут в авторитарную страну, ни инвесторы не придут туда, где нет верховенства закона. Поэтому действия властей сегодня не только подавляют права, но и влекут нас в нищету", - говорит она.
Проведя полчаса перед администрацией туризма, участники акции поднялись по улице Пушкина на проспект Руставели и присоединились к митингу перед парламентом Грузии.
Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.
28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.
Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".
Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
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источник: корреспондент "Кавказского узла"