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18:23, 2 декабря 2024

Состояние Фамиля Халилова ухудшилось после начала сухой голодовки

Фамиль Халилов. Фото: https://abzas.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Фамиль Халилов пятые сутки проводит в бакинском изоляторе сухую голодовку, требуя освобождения и прекращения уголовного преследования. Невозможность написать официальное заявление о голодовке осложнила положение парализованного активиста.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября стало известно, что Фамиль Халилов 28 ноября начал сухую голодовку с требованием освобождения из-под стражи и снятия обвинения в преступлении. Он сообщил супруге, что также отказывается от приема лекарств.

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, его руки парализованы. Он был задержан 2 мая и арестован по обвинению в торговле наркотиками. С 15 августа по 10 ноября Халилов проводил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста. Он прекратил ее после уговоров родственников, адвокатов и правозащитников.

За четверо суток сухой голодовки, к 1 декабря, состояние Фамиля Халилова ухудшилось, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Кичикханум Халилова, которая вчера разговаривала с мужем по телефону.

Его обманули, обещав освобождение

"Фамиль вынужден прибегнуть к крайней мере протеста потому, что его обманули, обещав освобождение решением суда от 28 ноября. Поверив обещанию, он 10 ноября прекратил голодовку, начатую 15 августа. А когда 28 ноября Бакинский суд отклонил ходатайство адвокатов и Халилова о переводе в домашний арест, супруг в тот же день начал сухую голодовку", - сказала она.

Корреспондент "Кавказского узла" направил письменные запросы относительно информации о голодовке Халилова в пресс-службу Пенитенциарной службы Азербайджана. Однако к 18 мск 2 декабря ответ не был получен.

Требования голодающего, не изложенные письменно и не заверенные администрацией, "для внешнего бюрократического мира как бы не существуют", рассказал ранее руководитель Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов. После того как отказ от пищи оформлен письменно, голодающего должны изолировать от других заключенных, согласно "Инструкции об условиях содержания и принудительного кормления заключенных и арестованных лиц, отказывающихся от приема пищи в пенитенциарных учреждениях". "Если голодающего не изолировали от сокамерников, то это верный признак того, что голодовка не зарегистрирована администрацией, и он голодает впустую", - подчеркнул Зейналов.

Невозможность написать заявление о голодовке осложнила положение Халилова

В инструкции об условиях содержания арестованных, отказывающихся от приема пищи, не определены действия администрации учреждений в случаях, когда заключенный по объективным причинам – например, если у него парализованы руки - не может сам написать заявление о начале голодовки, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Эльдар Зейналов.

"В других нормативных актах предусмотрена юридическая возможность инвалидам, не способным самостоятельно писать заявления, передать такое право своим адвокатам. Которые могут представлять интересы подзащитных, составляя за них письменные обращения в местах заключения", - сообщил он.

Адвокаты должны добиваться соблюдения прав подзащитного, не доводя дело до голодовки

По мнению правозащитника, адвокатам Халилова следует написать письменное заявление в Пенитенциарную службу о начале его сухой голодовки. "Адвокаты должны добиваться соблюдения прав подзащитного, не доводя дело до голодовки, а подавая апелляции на невыполнение ходатайств судами первой инстанции, доведя претензии до Европейского суда по правам человека", - заметил Зейналов.

Напомним, в своих публикациях Фамиль Халилов поднимал проблемы нарушений прав людей с ограниченными возможностями, недостатков системы здравоохранения и соцобеспечения, а также загрязнения окружающей среды в Азербайджане. Он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног.

В Швецию он уехал в 2015 году из-за опасений за свою жизнь, но там ему отказали в статусе беженца и в июле 2023 года депортировали вместе с женой и детьми обратно в Азербайджан.

22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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