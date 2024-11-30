Фамиль Халилов объявил сухую голодовку в бакинском изоляторе

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Азербайджанский активист Фамиль Халилов, арестованный по обвинению в хранении наркотиков, отказался от еды, воды и лекарств, требуя освобождения и прекращения уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. С 15 августа по 10 ноября он проводил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста и прекратил ее после уговоров родственников, адвокатов и правозащитников.

Халилов – инвалид первой группы, его руки парализованы. Он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 28 ноября на заседании суда Халилов опроверг показания полицейских, которые утверждали, что задержали его на улице с наркотиками в кармане. Он указал, что был задержан дома, а карманы в его одежде зашиты.

Фамиль Халилов начал сухую голодовку с требованием освобождения и снятия с него обвинения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров. По словам правозащитника, он узнал об этом от матери Халилова, которая рассказала, что ее сын с 28 ноября "не принимает пищу и воду".

Информацию о голодовке подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Кичикханум Халилова, которая вчера, 29 ноября, разговаривала с мужем по телефону.

По ее словам, Фамиль сообщил, что с 28 ноября проводит сухую голодовку, а также отказывается от приема лекарств. Женщина добавила, что их семья "устала от многомесячных мучений", и пожаловалась, что "все усилия не помогают" освобождению ее супруга.

Комментариями от руководства изолятора, в котором содержится Фамиль Халилов, относительно голодовки и состояния активиста "Кавказский узел" пока не располагает.

Требования голодающего, не изложенные письменно и не заверенные администрацией, "для внешнего бюрократического мира как бы не существуют", рассказал ранее руководитель Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов. После того, как отказ от пищи оформлен письменно, голодающего должны изолировать от других заключенных. "Если голодающего не изолировали от сокамерников, то это верный признак того, что голодовка не зарегистрирована администрацией, и он голодает впустую", - подчеркнул Зейналов.

Напомним, 22 мая, после отказа в переводе под домашний арест, Халилов также объявил голодовку. На третьи сутки руководство СИЗО убедило его прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, рассказал адвокат.

В своих публикациях Фамиль Халилов поднимал проблемы нарушений прав людей с ограниченными возможностями, недостатков системы здравоохранения и соцобеспечения, а также загрязнения окружающей среды в Азербайджане.

В 2015 году из-за опасений за свою жизнь он был вынужден уехать в Швецию, но там ему отказали в статусе беженца и в июле 2023 года депортировали вместе с женой и детьми обратно в Азербайджан.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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