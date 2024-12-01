Протестующие перекрыли трассу в грузинском Поти

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В грузинском портовом городе Поти участники акции протеста перекрыли движение по главной трассе.

Как писал "Кавказский узел", протестные акции сторонников евроинтеграции сегодня прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави. В Тбилиси протестующие провели шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Вечером спецназ задействовал специальные средства против протестующих возле здания парламента.

В Поти участники акции за евроинтеграцию Грузию вечером парализовали движение на главной трассе портового города, сообщает в 22.34 мск телеграм-канал RusNews.

На видео, опубликованном в 22.24 мск телеграм-каналом Tbilisi life, видно, как в центре проезжей части на широкой трассе в темное время суток собралось большое количество людей, в том числе женщин и детей. Протестующие развернули плакаты и флаги Грузии и Евросоюза.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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