Зурабишвили присоединилась к протестам у парламента Грузии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию протеста против приостановки евроинтеграции, проходящую перед парламентом. Она призвала сотрудников спецназа не противостоять народу.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц. У служебного входа в парламент Грузии начались стычки протестующих и полиции, силовики пытаются оттеснить участников акции. К зданию стянуты водометы.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на акцию протеста, проходящую перед парламентом. Через несколько минут после этого, она направилась к спецназу, мобилизованному на площади Свободы, в нескольких сот метров от парламента. Она призвала сотрудников спецназа не противостоять народу. Она интересовалась, есть ли у них родственники, предки, которые выступают за евроинтеграцию, но ей никто не ответил.

"Вы не отвечаете своему президенту?", - спросила она у спецназа.

Она изъявила желание поговорить с руководителем, но обойдя кордон спецназа, его не нашла и вернулась в резиденцию президента, расположенной в нескольких минутах ходьбы от площади Свободы.

Сегодня Саломе Зурабишвили после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

"Сегодня я единственный законный институт в этой стране, единственный законный представитель этой страны, единственный, кто имеет право говорить с миром от имени нашего общества. Я сделаю это и буду здесь до конца, я буду рядом с вами и обществом. Это движение сопротивления", - привело ее слова агентство "Новости Грузия".

Министерство внутренних дел сообщило о госпитализации своего сотрудника пострадавшего на акции протеста во время стычки с протестующими.

Напомним, что правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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