Подросток из Геленджика извинился за оскорбления на национальной почве

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МВД опубликовало ролик, в котором девятиклассник из Геленджика принес извинения за оскорбления в адрес сверстников на национальной почве.

По данным МВД по Краснодарскому краю, сотрудники ведомства обнаружили в одном из телеграм-каналов видео, на котором девятиклассник из Геленджика заставлял сверстников произносить фразы запрещенного характера.

Ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало ролик, на кадрах которого подросток принес извинения. Он рассказал, что на одном из роликов высказал оскорбления по национальному признаку. "Я за это извиняюсь, я это сделал в рамках шутки. Извиняюсь перед теми, кого задел", – сказал школьник.

Подросток на камеру оскорблял сверстников по национальному признаку и заставлял их говорить фразы, которые по версии МВД, носят запрещённый характер. Эти ролики он публиковал в телеграм-канале. Жители Геленджика пожаловались в соцсетях на подростка и после этого школьником заинтересовались полицейские, пояснил 25 ноября "Блокнот Краснодар".

"Кавказский узел" также писал, что ранее серию роликов с извинениями от местных жителей в интернете опубликовало управление МВД по другому региону юга России – Астраханской области. Так, 2 ноября астраханка принесла публичные извинения за то, что, везя на машине ребенка в больницу, спешила и не уступила дорогу пешеходам. 26 октября житель Астрахани принес публичные извинения за конфликт около магазина, а 2 октября местный житель попросил прощения за то, что выражался нецензурной бранью в общественном транспорте.

Силовики не должны принуждать жителей приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, пояснили 18 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

3 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что, заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, полицейские пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей работы, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

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