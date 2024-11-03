Астраханка принесла публичные извинения за нарушение правил дорожного движения

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Управление МВД по Астраханской области опубликовало видео, на котором местная жительница принесла публичные извинения за то, что, везя на машине ребенка в больницу, спешила и не уступила дорогу пешеходам.

Как информировал "Кавказский узел", за последние два месяца управление МВД по Астраханской области опубликовало серию видео, на которых местные жители приносят извинения за различные нарушения. Так, 26 октября астраханец принес публичные извинения за конфликт около магазина, а 2 октября местный житель попросил прощения за то, что выражался нецензурной бранью в общественном транспорте.

Силовики не должны принуждать жителей Астрахани приносить публичные извинения за те или иные нарушения. Компетенция правоохранительных органов четко расписана в федеральном законе "О полиции" (№3-ФЗ), и согласно этому закону, полицейские не могут заставлять людей говорить что-либо на камеру, пояснили 18 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Управление МВД по Астраханской области 2 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало ролик, на котором местная жительница принесла публичные извинения за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Она рассказала, что 1 ноября, выезжая на машине на улицу Савушкина, не уступила дорогу пешеходам, так как торопилась, поскольку везла ребенка в больницу. "В содеянном я раскаиваюсь и прошу у всех прощения", – сказала астраханка.

На кадр наложен специальный эффект, размывающий изображение, чтобы личность человека была неузнаваемой.

В описании ролика сказано, что астраханка оштрафована на 2500 рублей за то, что не уступила дорогу пешеходам, а также на 1000 рублей за непристегнутый ремень безопасности.

Этот пост на странице УМВД по Астраханской области во "ВКонтакте", на которую подписаны более 12 тысяч пользователей, на 08.45 мск 3 ноября набрал около 1,5 тысячи просмотров и девять отметок с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Напомним, 3 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что, заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, астраханские полицейские пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей работы, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет.

Принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

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