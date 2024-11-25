Участницы протестов в Тбилиси потребовали перевыборов в парламент

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Присоединившиеся к протестным акциям жительницы Грузии рассказали об участи женщин, вынужденных уезжать на заработки за границу.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии несогласные с результатами выборов в парламент жители проводят акции протеста. Так, 24 ноября в Тбилиси участники протестной акции, собравшиеся вечером на площади Республики, выдвинулись шествием к зданию парламента, а затем развернули палатку на проезжей части проспекта Руставели. В этот же день в Тбилиси прошел "женский марш", участницы которого потребовали перевыборов в парламент.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

Участницы марша собрались на площади Свободы и провели шествие по улицам города, которое завершилось у дома основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. В руках участницы марша держали чемоданы, выразив таким образом участь женщин-иммигранток, вынужденных уезжать на заработки за границу. Организаторы акции на площади Свободы обратились к ее участницам. Они подчеркнули, что голоса женщин-иммигранток важно слышать, поскольку они играют важную роль в развитии экономики страны.

Женщины не должны покидать страну и семьи ради заработка, заявила глава НПО "Сапаре" Байя Патарая. "Мы никуда не собираемся уезжать, если кому-то пора уходить, это время уходить "дяде", – сказала в эфире телеканала "Формула" Патарая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Вынужденная переселенка из Сухуми 65-летняя Татьяна рассказала, что ей пришлось почти год прожить в Италии, чтобы помочь своей семье.

"Я жила в небольшой деревне на юге Италии, в очень хорошей семье. Они относились ко мне как к родной, у меня была возможность прогуляться по их деревне, пообщаться с людьми. Перед поездкой я взяла несколько уроков итальянского и немного могла общаться с местными жителями. Платили мне тысячу евро в месяц и для меня это было целое состояние. Не всем нашим грузинскам так везло, как мне. Другие женщины из Грузии рассказывали, что некоторые хозяева не платили вовремя зарплату, плохо обращались и скудно кормили", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна уточнила, что прожила в Италии восемь месяцев. "Я так скучала о своей семье, о муже и детях, что вернулась домой. Сейчас мне приходится ухаживать за тяжелобольными, чтобы заработать на жизнь", – пояснила она.

Вынужденная переселенка пожаловалась, что власти Грузии не предоставили положенное ее семье по закону жилье. "Сейчас для вынужденных переселенцев строятся прекрасные дома около торгового центра "Ист Поинт". Но сколько я ни подавала заявлений, нет никакой надежды, что я получу квартиру. Телефоны министерства не отвечают", – сказала Татьяна.

Участница марша Анна рассказала, что много лет живет в Швейцарии у своих работодателей. По ее словам, у нее двое сыновей, которые выросли практически без нее.

"Семья у меня практически распалась. Я смогла оплатить своим мальчикам учебу в институте в Грузии и надеялась, что у них все будет хорошо. Но мои мальчики не хотят работать, а пристрастились к онлайн-играм. Теперь мои сыновья упрекают меня, что я не была с ними рядом, когда они так во мне нуждались. И теперь я вынуждена содержать еще и внуков, а сил у меня практически не осталось", – пожаловалась Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Участницы марша оставили чемоданы у дороги, ведущей к дому Иванишвили около Ботанического сада, дальше их полицейские не пустили.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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