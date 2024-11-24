Протестующие установили палатку перед зданием парламента Грузии

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К месту протеста у парламента Грузии продолжают подходить люди, участники акции развернули палатку на проезжей части проспекта Руставели.

Как писал "Кавказский узел", в грузинской столице участники протестной акции, собравшиеся на площади Республики, выдвинулись шествием к зданию парламента. Ранее сегодня грузинская полиция призвала сторонников оппозиции, которые анонсировали протесты около парламента, не блокировать здание, пригрозив уголовным преследованием нарушителям запрета.

16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

Протестующие уже установили первую палатку на проезжей части проспекта Руставели перед зданием парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция уже подготовила пледы и коврики, идет монтаж палаток. У здания парламента продолжают собираться протестующие, передает телеграм-канал Tbilisi life в 21.57 мск.

Протестующие требовали пропустить автоколонну к грузинскому парламенту, в это время у них произошла потасовка с полицейскими, которые отказались пропускать автомобили, пишет телеграм-канал RusNews.

Полиция объяснила свои действия тем, что на проспекте Руставели много людей и передвижение машин в такой ситуации может быть небезопасно. Часть водителей бросают машины на площади Республики и идут к парламенту, сообщает Newsgeorgia.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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