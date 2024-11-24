Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

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Грузинская полиция призвала сторонников оппозиции, которые анонсировали протесты около парламента, не блокировать здание, пригрозив уголовным преследованием нарушителям запрета.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

Сегодня МВД Грузии распространило заявление, в котором прокомментировало планы оппозиции собраться 24 ноября на площади Республики и провести шествие к парламенту, чтобы не допустить проведения первого парламентского заседания.

Закон запрещает блокирование объектов стратегического или особого значения, к которым относятся, согласно постановлению правительства от 23 октября 2024 года, здания парламента и аппарата правительства. Нарушение этого запрета грозит уголовным преследованием и лишением свободы на срок до четырех лет, указало на своем сайте ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Предупреждаем протестующих и организаторов: не выходить за рамки, установленные законом о собраниях/манифестациях, и воздерживаться от противоправных действий. В противном случае полиция примет все законные меры для предотвращения незаконной деятельности", - заявило МВД.

Это нарушение главного конституционного принципа

С критикой этого заявления выступила президент Саломе Зурабишвили. "Это нарушение главного конституционного принципа – права на манифестацию и собрания! Какое значение имеет закон, если они ограничивают это право!" – заявила в эфире телеканала "Мтавари архи" Зурабишвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционеры планируют провести ночь на 25 ноября около стен парламента, в преддверии первого заседания обновленного состава депутатов, заявил 23 ноября один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в прямом эфире «Мтавари архи».

«Мы проведем всю ночь у парламента перед заседанием парламента нового созыва. Этот парламент не имеет легитимности», - сказал Гварамия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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