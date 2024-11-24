RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:27, 24 ноября 2024

Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинская полиция призвала сторонников оппозиции, которые анонсировали протесты около парламента, не блокировать здание, пригрозив уголовным преследованием нарушителям запрета.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

Сегодня МВД Грузии распространило заявление, в котором прокомментировало планы оппозиции собраться 24 ноября на площади Республики и провести шествие к парламенту, чтобы не допустить проведения первого парламентского заседания.

Закон запрещает блокирование объектов стратегического или особого значения, к которым относятся, согласно постановлению правительства от 23 октября 2024 года, здания парламента и аппарата правительства. Нарушение этого запрета грозит уголовным преследованием и лишением свободы на срок до четырех лет, указало на своем сайте ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Предупреждаем протестующих и организаторов: не выходить за рамки, установленные законом о собраниях/манифестациях, и воздерживаться от противоправных действий. В противном случае полиция примет все законные меры для предотвращения незаконной деятельности", - заявило МВД.

Это нарушение главного конституционного принципа

С критикой этого заявления выступила президент Саломе Зурабишвили. "Это нарушение главного конституционного принципа – права на манифестацию и собрания! Какое значение имеет закон, если они ограничивают это право!" – заявила в эфире телеканала "Мтавари архи" Зурабишвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционеры планируют провести ночь на 25 ноября около стен парламента, в преддверии первого заседания обновленного состава депутатов, заявил 23 ноября один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в прямом эфире «Мтавари архи».

«Мы проведем всю ночь у парламента перед заседанием парламента нового созыва. Этот парламент не имеет легитимности», - сказал Гварамия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото: управление МЧС по Северной Осетии
24 ноября 2024, 08:47
Затор на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличился до 1600 машин
Полицейский задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
24 ноября 2024, 02:11
Грузинская активистка заявила о домогательствах силовиков
23 ноября 2024, 23:28
Оппозиция разблокировала движение в центре Тбилиси
Акция протеста в Батуми. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николая Левшица от 23.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20437
23 ноября 2024, 20:40
Сторонники оппозиции в Батуми призвали судей отменить итоги выборов
Протестующие на площади Героев. Тбилиси, 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164641-na-ploshchadi-geroev-perekryto-dvizhenie
23 ноября 2024, 17:48
Участники протестов перекрыли движение в центре Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:50, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Нет "братских" народов. Есть интересы и формат: свой - чужой
Фото
15:48, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Кто поздравляет Украину с майданом? 11 лет свержения "кровавого" Януковича
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Все блоги
Справочник
Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
15:06, 24 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Рейтинг на знание английского языка для осознания своего будущего
Фото
10:50, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Нет "братских" народов. Есть интересы и формат: свой - чужой
Фото
14:28, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Клоуны за прилавком и не только - менеджер решает всё? Поворчим и ударим горохом об стену
Фото
09:23, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Грузия - Армения в плей-офф Лиги Наций. Динамо Тб - Арарат. Прошлое и реальность
Фото
17:09, 22 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Получи Грузия и Украина ПДЧ в 2008, Россия осталась бы вне игры? Имхо, нет!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Фарид Мехрализаде. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/317951
23 ноября 2024, 14:52
Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Мехрализаде

Выступление Олега Шеина в Госдуме. Кадр видео https://youtu.be/4O6xVXFZXdI?si=LIaHzuLri5UyfDKn
22 ноября 2024, 21:00
Астраханский политик Олег Шеин* признан иноагентом

Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/
22 ноября 2024, 11:47
Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

Девушка дает комментарий и граффити про Седу. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/helpseda/107?single
22 ноября 2024, 08:21
Силовики составили протокол на правозащитницу из-за комментария о деле Сулеймановой

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше