Участники акции протеста в Грузии выдвинулись к парламенту

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В грузинской столице участники протестной акции, собравшиеся на площади Республики, выдвинулись шествием к зданию парламента.

Как писал "Кавказский узел", ранее сегодня грузинская полиция призвала сторонников оппозиции, которые анонсировали протесты около парламента, не блокировать здание, пригрозив уголовным преследованием нарушителям запрета.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

Митингующие не признают результаты парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября. Они заявляют, что намерены опротестовать первое заседание парламента, назначенное на завтра, 24 ноября.

Представители оппозиции и их сторонники намерены провести ночь у здания парламента Грузии. На акции находятся лидеры оппозиции, к которым присоединяются и автоколонны их грузинских регионов, передает телеграм-канал NEWSGEORGIA.

На месте мобилизованы сотрудники полиции. Участники марш пытаются вместе с автоколонной отправиться к парламенту, но полиция не позволяет автомобилям проехать за шествием, отмечает телеграм- канал Tbilisi life.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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